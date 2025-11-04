तुम्हारे लिए उसे मार डाला, पत्नी की मौत के बाद कई महिलाओं के पीछे पड़ गया था डॉक्टर महेंद्र

संक्षेप: पुलिस ने बताया कि व्यवसायी के मुनि रेड्डी (60) ने अपने दामाद डॉ महेंद्र रेड्डी जीएस (31) के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार आरोप लगाया गया है कि चिकित्सक ने अपनी पत्नी डॉ कृतिका एम रेड्डी (28) की हत्या कर दी। कृतिका मुनि रेड्डी की छोटी बेटी थी।

बेंगलुरु में अपनी पत्नी डॉक्टर कृतिका एम रेड्डी की हत्या करने के आरोपी डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जीएस के मामले में नया खुलासा हुआ है। खबर है कि रेड्डी ने पत्नी की मौत के कुछ महीनों के बाद करीब आधा दर्जन महिलाओं से संपर्क साधा था और शादी का प्रस्ताव रखा था। पुलिस का कहना है कि रेड्डी ने एक महिला के सामने कबूल किया था कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है। डॉक्टर कृतिका की फॉरेंसिक रिपोर्ट में उनके शरीर में बेहोशी की दवा की पुष्टि हो गई थी।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रेड्डी ने कम से कम 4 से 5 महिलाओं को कुछ संदेश भेजे थे। इनमें एक मेडिकल प्रोफेशनल भी शामिल थी, लेकिन कहा जा रहा है कि वह पेशे से डॉक्टर नहीं है। पुलिस का कहना है कि रेड्डी ने उन्हें मैसेज किया था कि 'मैंने तु्म्हारे लिए अपनी पत्नी को मार दिया है।' खास बात है कि महिला ने उसे कई ऐप पर ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद रेड्डी ने फोन पे ऐप पर ये संदेश भेजा था।

खबर है कि दूसरी बार शादी करने की कोशिश में रेड्डी महिलाओं के संपर्क में आया था। पुलिस का कहना है कि रेड्डी ने 24 अप्रैल को कृतिका की एनेस्थीसिया देकर हत्या कर दी थी। बाद में 14 अक्तूबर को उसे उडुपी जिले से गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया था और लैब भेजा था। जांच के दौरान उसकी तरफ से महिलाओं को किए गए मैसेज सामने आए।

रिपोर्ट के मुताबिक, डीसीपी वाइटफील्ड के परशुराम ने बताया है कि मैसेज फोन पे के जरिए भेजे गए। उन्होंने बताया है कि महिला के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। महिला ने पुलिस को कथित तौर पर बताया है कि उसने रेड्डी की शादी से पहले ही उसे ब्लॉक कर दिया था। कृतिका से शादी के बाद महिला ने रेड्डी से दूरी बना ली थी। पुलिस ने बताया कि महिला को लगा था कि डॉक्टर उससे बात करने की कोशिश में झूठा कबूलनामा दे रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा है कि इस अपराध में महिला की कोई भूमिका नहीं है।

मुंबई की एक महिला से भी संपर्क साधा रिपोर्ट के अनुसार, जांच अधिकारियों ने पाया है कि साल 2023 तक रेड्डी मुंबई की एक महिला के संपर्क में थी। उसने कई बार उसके सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा था। हालांकि, बाद में अपने पिता से फोन करा दिया कि रेड्डी की मौत हो गई है। इसके बाद दोनों में कोई संपर्क नहीं था।

खास बात है कि सितंबर में रेड्डी ने मुंबई की महिला से बात की और बताया कि वह मरा नहीं है। उसने बताया कि एस्ट्रोलॉजिकल चॉर्ट के अनुसार, उसकी पहली पत्नी मरने वाली थी। रेड्डी ने यह भी कहा था कि अब जब उसकी पत्नी मर चुकी है, तो वह उससे शादी करना चाहता है।

मुनि रेड्डी ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी बेटी एमबीबीएस और एमडी चिकित्सक थी और उसकी शादी 26 मई 2024 को बेंगलुरु में महेंद्र रेड्डी से हुई थी। महेंद्र रेड्डी भी एक चिकित्सक है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद, महेंद्र कृतिका को परेशान करने लगा। आरोप है कि महेंद्र ने कृतिका के परिवार पर एक बड़े अस्पताल के निर्माण के लिए पैसे देने का दबाव डाला।