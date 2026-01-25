3 राज्यों में मैंने की 19 रसियन महिलाओं की हत्या; रूसी नागरिक का दावा, जानें सच्चाई

संक्षेप: लियोनोव पिछले तीन साल से भारत में रह रहा था। वह खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताता था, लेकिन गुजारे के लिए कई काम करता था। वह एक थेरेपी सेंटर में काम करता था। एक रशियन ग्रुप के साथ डांस परफॉर्म करता था।

गोवा पुलिस ने दो रूसी महिलाओं की हत्या के आरोप में गिरफ्तार 37 वर्षीय रूसी नागरिक एलेक्सी लियोनोव को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी ने पूछताछ के दौरान दावा किया कि उसने गोवा, दिल्ली और उत्तराखंड में कुल 19 रूसी महिलाओं की हत्या की है। हालांकि, पुलिस जांच में ये दावे काफी हद तक फर्जी पाए गए हैं।

गोवा के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) के. आर. चौरसिया ने बताया कि लियोनोव मानसिक रूप से अस्वस्थ लग रहा है। उसने केवल सनसनी फैलाने के लिए 19 हत्याओं की बात कही थी। पुलिस ने जब उसके दावों का सत्यापन किया तो पाया कि उसने जिन महिलाओं के नाम लिए, उनमें से अधिकांश जीवित हैं या भारत छोड़ चुकी हैं। लियोनोव केवल दो महिलाओं की हत्या में शामिल पाया गया है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है।

गोवा में 8 हत्याओं का दावा आरोपी ने दावा किया था कि उसने अकेले गोवा में 8 महिलाओं को मारा है। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि पिछले महीने पेरनेम में एक रूसी महिला मृत पाई गई थी। पोस्टमॉर्टम में मौत का कारण 'ड्रग ओवरडोज' निकला। हालांकि, सबूत मिले हैं कि मौत से एक दिन पहले वह लियोनोव से मिली थी। पुलिस इस कड़ी की जांच कर रही है।

वहीं एक दूसरी महिला की मौत सांस लेने में तकलीफ के कारण हुई थी। चश्मदीदों के मुताबिक अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ा। इसमें लियोनोव का कोई हाथ नहीं मिला। तीन अन्य महिलाएं जीवित पाई गईं और उन्होंने पुलिस को पुष्टि की कि वे देश छोड़कर जा चुकी हैं।

कौन है एलेक्सी लियोनोव? लियोनोव पिछले तीन साल से भारत में रह रहा था। वह खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताता था, लेकिन गुजारे के लिए कई काम करता था। वह एक थेरेपी सेंटर में काम करता था। एक रशियन ग्रुप के साथ डांस परफॉर्म करता था। कंप्यूटर से जुड़े छोटे-मोटे काम भी करता था।

कैसे खुला राज? यह पूरा मामला तब सामने आया जब पेरनेम के अरामबोल में लियोनोव की दोस्त एलेना कास्थानोवा (37) की लाश उनके किराए के कमरे में मिली। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लियोनोव ने न केवल एलेना, बल्कि उनकी एक सहेली एलिना वानीवा की भी हत्या की है।