मैंने सोनिया गांधी की किताब पढ़नी शुरू कर दी है, भाजपा के पूर्व नेता अन्नामलाई ने क्या कहा
सोनिया गांधी के हाल में प्रकाशित संस्मरण के बारे में पूछे जाने पर अन्नामलाई ने कहा कि उन्होंने इसे पढ़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, ''भले ही कोई नेता अलग विचारधारा या पार्टी से जुड़ा हो, हमें उसका नजरिया समझना चाहिए।''
'वी द लीडर्स' के संस्थापक के. अन्नामलाई ने शुक्रवार को तमिलनाडु में टीवीके सरकार के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई। हालांकि, उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के संस्मरण 'बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव' को वैचारिक मतभेदों के बावजूद पढ़ने लायक एक महत्वपूर्ण किताब बताया। भाजपा के पूर्व नेता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय और सत्तारूढ़ टीवीके की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने टीवीके के कल्लाकुरिची से विधायक और एक जिलाधिकारी से जुड़े कथित मामले का जिक्र किया।
सोनिया गांधी के हाल में प्रकाशित संस्मरण के बारे में पूछे जाने पर अन्नामलाई ने कहा कि उन्होंने इसे पढ़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, ''भले ही कोई नेता अलग विचारधारा या पार्टी से जुड़ा हो, हमें उसका नजरिया समझना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि इस किताब में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लेकर राजीव गांधी के साथ उनके जुड़ाव तक के सफर, 1984 के सिख विरोधी दंगों और आपातकाल पर उनके विचारों, 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने के उनके फैसले और कैंसर से उनकी लड़ाई के बारे में दिलचस्प जानकारी मिलती है।
उन्होंने कहा, ''कोई उनके विचारों पर बहस कर सकता है या उन पर इतिहास को अपने पक्ष में पेश करने का आरोप भी लगा सकता है, क्योंकि उनकी कुछ बातें पूरी तरह स्वीकार्य नहीं हो सकतीं। फिर भी, कांग्रेस की दस साल तक अध्यक्ष रहीं और कई उतार-चढ़ाव देखने वाली नेता के तौर पर उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है।''
टीवीके सरकार पर बोला हमला
उन्होंने टीवीके सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिलाधिकारी सरकारी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या विधायक ने महिला अधिकारी को अनुचित संदेश भेजा था। मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग का भी प्रभार है। अन्नामलाई ने कहा, ''अगर विधायक ने ऐसा संदेश भेजा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर नहीं भेजा है तो यह बात खुलकर बताएं। लगातार चुप्पी से लोगों का संदेह बढ़ रहा है और सरकार पर उनका भरोसा कम हो रहा है।''
उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारियों के संगठन को भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। अन्नामलाई ने हिंसक अपराधों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि दीपावली के दिन ही 15 से 17 हत्याएं हुईं, जिनमें गिरोहों के बीच बदले की भावना से की गई हत्याएं और एक आईटी इंजीनियर की हत्या भी शामिल है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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