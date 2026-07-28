जंतर-मंतर के प्रदर्शनकारियों को गोली मरवा देता, RSS समर्थक के बिगड़े बोल; महिलाओं को अपशब्द
केरल में एक आरएसएस समर्थक ने जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। एक यू-ट्यूब चैनल पर बोलते हुए टीजी मोहनदास ने कहाकि अगर वह अधिकारी के रूप में जंतर-मंतर पर तैनात होते तो वहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों को गोली मरवा देते।
केरल में एक आरएसएस समर्थक ने जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। एक यू-ट्यूब चैनल पर बोलते हुए टीजी मोहनदास ने कहाकि अगर वह अधिकारी के रूप में जंतर-मंतर पर तैनात होते तो वहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों को गोली मरवा देते। इंडिया टुडे के मुताबिक मोहनदास ने कहाकि मैं पहले जंतर-मंतर के तीन-चार किमी के दायरे में कर्फ्यू लगवा देता। इसके बाद वहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों को वहां से भाग जाने के लिए कहता। उन्होंने कहाकि मैं उन्हें तीन बार वहां से भागने का मौका देता। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी छात्र वहां से नहीं भागते तो मैं उन्हें गोली मारने का आदेश दे देता। मोहनदास ने महिलाओं के लिए भी अभद्र टिप्पणियां कीं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है।
बलात्कार पसंद करने वाले
टीजी मोहनदास यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहाकि लोग डर के मारे वहां से भागने लगे। कुछ लोग मार जाते, कुछ लोग नहीं मरते। कुछ लोगों को गहरी चोटें लगतीं। तीन-चार घंटों के अंदर हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाते। मोहनदास कहते हैं कि इसके बाद हम उनकी लाशों को इकट्ठा करते और उन्हें अस्पताल लेकर जाते। इसके अलावा उन्होंने महिला प्रदर्शनकारियों के लिए भी अपशब्द कहे। उन्होंने महिलाओं को बलात्कार पसंद करने वाली औरतें बताया। मोहनदास ने कहाकि वहां पर गैंगरेप होंगे और भगवान की कृपा से कोई शिकायत नहीं होगी। यह लोग बलात्कर पसंद करने वाले लोग हैं। खासतौर पर लेफ्ट, सेकुलर और लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग। सोशल मीडिया पर लोग मोहनदास को हिंसा पसंद करने वाला और नफरती बता रहे हैं।
कौन हैं टीजी मोहनदास
टीजी मोहनदास केरल के लेखक, कॉलमिस्ट और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। वह आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए हैं। मोहनदास एक ट्रेंड इंजीनियर और वकील हैं। उन्होंने एक पत्रकार, टीवी प्रजेंटर और सामाजिक आलोचक के रूप में भी काम किया है। पूर्व में वह भाजपा के इंटेलेक्चुअल सेल के स्टेट कन्वेनर रहे हैं। इसके अलावा वह आरएसएस से जुड़े, भारतीय विचार केंद्रम में लीडरशिप पोजीशन में भी रह चुके हैं। साल 2012 में मोहनदास आरएसएस से जुड़े वीकली केसरी में एक लेख को लेकर चर्चा में आए थे। इस लेख में उन्होंने भाजपा और सीपीआई-एम के बीच राजनीतिक सहयोग की संभावनाओं पर बात की थी। इसको लेकर दोनों खेमों में बहस हुई थी।
पुलिस में दर्ज हुई शिकायत
टीजी मोहनदास की इस टिप्पणी को लेकर सीपीआई से जुड़ी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने सोमवार को केरल स्टेट पुलिस चीफ के पास शिकायत दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया है कि मोहनदास की टिप्पणियों के चलते बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है। उनके खिलाफ क्रिमिनल ऐक्शन लिए जाने की जरूरत है।
छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके गोली चलाने की सार्वजनिक रूप से वकालत करना राजनीतिक भाषण की सुरक्षा के तहत नहीं आता। यह संवैधानिक मूल्यों और प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार पर सीधा हमला है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इन टिप्पणियों पर रोक नहीं लगाई गई तो हिंसा, डर और कानून के उल्लंघन का खतरा है। छात्र संगठन ने पुलिस से उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।