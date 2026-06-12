TMC के बागी विधायकों से अलग सांसदों की रणनीति, काकोली बोलीं- ऋतब्रत से मेरा कोई लेना-देना नहीं

काकोली घोष दस्तीदार का दावा है कि टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने एक अलग गुट के रूप में मान्यता देने और एनडीए सरकार को समर्थन देने के लिए स्पीकर को पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर जारी उथल-पुथल अब और पेचीदा होती जा रही है। लोकसभा में बागी गुट का नेतृत्व करने का दावा कर रहीं टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बंगाल विधानसभा के बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। काकोली के इस बयान से साफ है कि टीएमसी से अलग हुए दोनों गुट अलग-अलग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि सुखेन्दु शेखर रॉय और सुष्मिता देव के बाद पार्टी के तीसरे राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाईक ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

टीएमसी के भीतर जारी इस बगावत में एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जहां बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बने ऋतब्रत बनर्जी खुद को राज्य में भाजपा के चैलेंजर के रूप में पेश कर रहे हैं, वहीं दिल्ली में काकोली घोष दस्तीदार ने बार-बार यह दोहराया है कि उनका बागी गुट केंद्र की एनडीए (NDA) सरकार को समर्थन देगा।

जब मीडिया ने काकोली से इस विरोधाभास पर सवाल पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कहा, "मेरा ऋतब्रत से कोई लेना-देना नहीं है। वह विधानसभा में हैं और मैं संसद में हूं। जब मैंने इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी तो मैं अकेली थी, आज 19 अन्य सांसद मेरे साथ आ चुके हैं और हम सब मिलकर बंगाल के लिए काम करेंगे।"

कल्याण बनर्जी के साथ जाने से इनकार काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी के बागी गुट में शामिल होने की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कल्याण बनर्जी के खिलाफ संसद के भीतर महिलाओं के प्रति कथित अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार की आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा, "मेरा सबसे ज्यादा गुस्सा उन्हीं पर है, मैं उनके साथ कभी नहीं जा सकती।" माना जा रहा है कि स्पीकर इस शिकायत को संसदीय समिति के पास भेज सकते हैं।

दूसरी तरफ जब ऋतब्रत बनर्जी से काकोली के इस बयान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने हैरान होते हुए हंसकर कहा, "काकोली दी ने ऐसा कहा? मुझे नहीं पता। इन सब चीजों में न पड़ना ही बेहतर है।" काकोली को दिल्ली में हो रही बगावत को ऋतब्रत बनर्जी मॉडल कहे जाने पर आपत्ति है, वे इसे काकोली मॉडल के रूप में देखना चाहती हैं।

दो सांसदों ने बगावत को नकारा काकोली घोष दस्तीदार का दावा है कि टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने एक अलग गुट के रूप में मान्यता देने और एनडीए सरकार को समर्थन देने के लिए स्पीकर को पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि, स्पीकर कार्यालय के सूत्रों के अनुसार अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है। वहीं, बागी गुट में शामिल बताए जा रहे दो सांसदों ने सार्वजनिक रूप से इन खबरों का खंडन किया है। आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि वह टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वहीं, जयनगर से सांसद प्रतिमा मंडल ने कहा, "यह खबर पूरी तरह झूठी है। जो लोग यह अफवाह फैला रहे हैं वे हस्ताक्षर वाला वह पत्र सार्वजनिक क्यों नहीं करते?"

केंद्रीय मंत्री के घर सीक्रेट मीटिंग की चर्चा सूत्रों के मुताबिक, बुधवार देर रात दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बागी सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे, जो नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एनडीए के कार्यक्रम और नीति आयोग की बैठक के सिलसिले में दिल्ली में हैं।