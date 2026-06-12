निशिकांत दुबे के घर में मेरा जासूस है, सब वहीं से हो रहा; TMC की टूट पर सांसद का दावा

तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद ने पार्टी में जारी बगावत को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सारी प्लानिंक भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के घर पर हो रही है। भाजपा ने इसपर प्रतिक्रिया नहीं दी है।

20 लोकसभा सांसदों की टूट के बाद तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव के आरोप लगाए हैं। TMC सांसद कीर्ति आजाद का दावा है कि साइन नहीं करने वाले सांसदों के घर गिराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सारे घटनाक्रम भाजपा नेता निशिकांत दुबे के घर पर बैठकर तय किया जा रहा है। शुक्रवार को एक सूची सामने आई है, जिसमें टीएमसी के बागी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को समर्थन पत्र सौंपा है।

आजाद ने कहा, ' जिन सांसदों ने साइन नहीं किए थे। उनके घर में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे। पुलिस बाहर पहरा दे रही थी। बहुत लोगों के घर तोड़ दिए गए, परिवारों को डराया गया, बहुत सारे तो डरकर आए हैं। लिस्ट देख लो...। उसमें बापी हल्दर है, जिसका घर पूरा तोड़ दिया गया था। वह कांप रहा था। पहली बार का सांसद था। यंग है। उसने साइन किया है।'

मुस्लिम सांसदों का जिक्र उन्होंने कहा, 'दो लोग और हैं। आप देख लो तो पहले 8 अलग है। दूसरे 14 से 18 दूसरे में हैं। उसमें भी तीन मुसलमान एक साथ में हैं। अब भाजपा को उनकी भी जरूरत पड़ गई। दो तिहाई चाहिए उनको। मिताली बाग का भी यही हाल किया है इन लोगों ने...।'

निशिकांत दुबे के घर में जासूस की बात आजाद का दावा है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के घर में उनका एक जासूस है। उन्होंने कहा, 'माला रॉय लेटेस्ट हैं, जिन्होंने परसो साइन किए हैं...। सारा ये कुछ निशिकांत दुबे के घर से हो रहा है। उनके घर में आदमी है मेरा। जो मुझे बताता है क्या है क्या नहीं है। अब आज बता ही देना चाहिए। अब इस्तीफा देने वाले प्रकाश बरेक भी निशिकांत के घर के पास हैं।'

उन्होंने कहा, 'निशिकांत तो अच्छा कारोबारी है। उनके पास काफी पैसा है। मैं जानता हूं, घर का ही है। छोटे भाई की तरह है, लेकिन उसका पता है कि खेला क्या है। मास्टर है वह। नेहरू को बहुत प्यार करता है। सारी चीजें तो सामने आ रही हैं। पहले भूपेंद्र यादव से मिले, फिर शुभेंदु अधिकारी फूल लेकर जाएं। ये तो मालूम है कि भाजपा का खेल है।'

ये सांसद हुए बागी इनमें काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, बापी हलदार, डॉ शर्मिला सरकार, प्रसून बंद्योपाध्याय, जगदीश बर्मा बसुनिया, असित कुमार माल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सायोनी घोष का नाम शामिल है। इनके अलावा पत्र पर दस्तखत करने वालों में खलीलुर रहमान, अबू ताहेर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, कालीपद सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मलिया और पार्थ भौमिक भी हैं। लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं कि 20 सांसद टीएमसी से अलग गुट होने का दावा कर सकते हैं।