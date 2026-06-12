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निशिकांत दुबे के घर में मेरा जासूस है, सब वहीं से हो रहा; TMC की टूट पर सांसद का दावा

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद ने पार्टी में जारी बगावत को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सारी प्लानिंक भाजपा सांसद  निशिकांत दुबे के घर पर हो रही है। भाजपा ने इसपर प्रतिक्रिया नहीं दी है।

निशिकांत दुबे के घर में मेरा जासूस है, सब वहीं से हो रहा; TMC की टूट पर सांसद का दावा

20 लोकसभा सांसदों की टूट के बाद तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव के आरोप लगाए हैं। TMC सांसद कीर्ति आजाद का दावा है कि साइन नहीं करने वाले सांसदों के घर गिराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सारे घटनाक्रम भाजपा नेता निशिकांत दुबे के घर पर बैठकर तय किया जा रहा है। शुक्रवार को एक सूची सामने आई है, जिसमें टीएमसी के बागी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को समर्थन पत्र सौंपा है।

आजाद ने कहा, ' जिन सांसदों ने साइन नहीं किए थे। उनके घर में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे। पुलिस बाहर पहरा दे रही थी। बहुत लोगों के घर तोड़ दिए गए, परिवारों को डराया गया, बहुत सारे तो डरकर आए हैं। लिस्ट देख लो...। उसमें बापी हल्दर है, जिसका घर पूरा तोड़ दिया गया था। वह कांप रहा था। पहली बार का सांसद था। यंग है। उसने साइन किया है।'

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मुस्लिम सांसदों का जिक्र

उन्होंने कहा, 'दो लोग और हैं। आप देख लो तो पहले 8 अलग है। दूसरे 14 से 18 दूसरे में हैं। उसमें भी तीन मुसलमान एक साथ में हैं। अब भाजपा को उनकी भी जरूरत पड़ गई। दो तिहाई चाहिए उनको। मिताली बाग का भी यही हाल किया है इन लोगों ने...।'

निशिकांत दुबे के घर में जासूस की बात

आजाद का दावा है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के घर में उनका एक जासूस है। उन्होंने कहा, 'माला रॉय लेटेस्ट हैं, जिन्होंने परसो साइन किए हैं...। सारा ये कुछ निशिकांत दुबे के घर से हो रहा है। उनके घर में आदमी है मेरा। जो मुझे बताता है क्या है क्या नहीं है। अब आज बता ही देना चाहिए। अब इस्तीफा देने वाले प्रकाश बरेक भी निशिकांत के घर के पास हैं।'

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उन्होंने कहा, 'निशिकांत तो अच्छा कारोबारी है। उनके पास काफी पैसा है। मैं जानता हूं, घर का ही है। छोटे भाई की तरह है, लेकिन उसका पता है कि खेला क्या है। मास्टर है वह। नेहरू को बहुत प्यार करता है। सारी चीजें तो सामने आ रही हैं। पहले भूपेंद्र यादव से मिले, फिर शुभेंदु अधिकारी फूल लेकर जाएं। ये तो मालूम है कि भाजपा का खेल है।'

ये सांसद हुए बागी

इनमें काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, बापी हलदार, डॉ शर्मिला सरकार, प्रसून बंद्योपाध्याय, जगदीश बर्मा बसुनिया, असित कुमार माल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सायोनी घोष का नाम शामिल है। इनके अलावा पत्र पर दस्तखत करने वालों में खलीलुर रहमान, अबू ताहेर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, कालीपद सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मलिया और पार्थ भौमिक भी हैं। लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं कि 20 सांसद टीएमसी से अलग गुट होने का दावा कर सकते हैं।

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राज्यसभा में झटका

लोकसभा के अलावा टीएमसी को लगातार राज्यसभा में भी झटके लग रहे हैं। अब तक चार सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव, कोयल मलिक और प्रकाश बरेक शामिल हैं। अटकलें हैं कि आने वाले दिनों में और भी सांसद उच्च सदन में इस्तीफा दे सकते हैं।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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