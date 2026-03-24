मैंने कार्यकर्ताओं के लिए 35 करोड़ का कमीशन छोड़ा, महाराष्ट्र विधायक का अजीबो गरीब दावा
संजय गायकवाड़ इससे पहले भी बयानों के चलते विवादों में फंसते रहे हैं। 2024 में उन्होंने दावा किया था कि साल 1987 में उन्होंने बाघ का शिकार किया था, जिसका दांत वह गले में पहनते हैं। वन विभाग ने तुरंत ही दांत जब्त कर लिया था।
महाराष्ट्र के बुलढाणा से शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया है कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के कल्याण के लिए '35 करोड़ रुपये का कमीशन' छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसके कारण कई लोग साइकिल छोड़ फॉर्च्यूनर से चलने लगे हैं। गायकवाड़ विभिन्न दलों के 600 कार्यकर्ताओं के एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना में शामिल करने के लिए रविवार को चिखली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
खुद को एक प्रभावशाली विधायक बताते हुए गायकवाड़ ने कहा कि उन्होंने कभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए नहीं किया।
उन्होंने कहा, 'मैं अपनी ताकत का उपयोग आम लोगों की मदद और पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने के लिए करता हूं। जो कार्यकर्ता पहले मेरे साथ साइकिल पर चलते थे, वे अब फॉर्च्यूनर कार में चलते हैं। मैंने करीब 35 करोड़ रुपये का कमीशन छोड़ दिया।' गायकवाड़ ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें मजबूत बनना होगा, 'क्योंकि जब आप मजबूत होंगे, तभी मैं भी मजबूत बनूंगा।'
बयानों के कारण पहले भी विवादों में रहे
गायकवाड़ इससे पहले भी बयानों के चलते विवादों में फंसते रहे हैं। 2024 में उन्होंने दावा किया था कि साल 1987 में उन्होंने बाघ का शिकार किया था, जिसका दांत वह गले में पहनते हैं। वन विभाग ने तुरंत ही दांत जब्त कर लिया था और उनके खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया था।
2024 में ही उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जुबान काटने वाले को इनाम देने का ऐलान कर दिया था। बीते साल मार्च में एक वायरल वीडियो में वह कथित तौर पर पुलिस की लाठी से लोगों को पीटते नजर आए। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया था, जहां एक पुलिसकर्मी उनके वाहन को साफ कर रहा था। इसे लेकर जमकर विवाद हुआ था।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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