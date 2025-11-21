Mohan Bhagwat: सरकार के मामलों में मैं बहुत दखल नहीं देता, लेकिन मणिपुर में...; क्या बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत

संक्षेप: Mohan Bhagwat: राज्य की राजधानी इम्फाल में एक विशिष्ट सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि 'RSS पूरे देश में दैनिक चर्चा का विषय बना हुआ है और अकसर पूर्वाग्रह और दुष्प्रचार सामने आता है।'

RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि मणिपुर में सरकार अवश्य होनी चाहिए और सरकार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विनाश में 2 मिनट का समय लगता है, लेकिन निर्माण में दो साल लग जाते हैं। मणिपुर में मई 2023 से कुकी-जो और मेइती समुदायों के बीच संघर्ष में कम से कम 260 लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। फरवरी में एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन लागू है।

भागवत ने यहां एक संवाद कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति के सवाल का जवाब देते हुए कहा, 'सरकार और पार्टियों के मामलों में मैं बहुत हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन मणिपुर में सरकार अवश्य होनी चाहिए और मेरी जानकारी के अनुसार, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'विनाश होने में दो मिनट का समय लगता है, लेकिन निर्माण में दो साल लगते हैं... और इन कठिन परिस्थितियों में भी, मणिपुर के लोगों को अलग-अलग आधारों पर बिखरने से बचाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए... हम निश्चित रूप से सभी को साथ लेकर चलेंगे। किसी की पहचान आदि को नुकसान पहुंचाए बिना, भौतिक मामलों में शांति जल्द स्थापित हो जायेगी, लेकिन आंतरिक शांति आने में कुछ समय लगेगा। हमें इसका ज्ञान है।'

इससे पहले, इम्फाल में गणमान्य व्यक्तियों की एक विशिष्ट सभा को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि 'आरएसएस पूरे देश में दैनिक चर्चा का विषय बना हुआ है और अकसर पूर्वाग्रह और दुष्प्रचार सामने आता है।'

उन्होंने संघ के कार्य को 'अतुलनीय' बताते हुए कहा, 'आरएसएस की तुलना किसी संगठन से नहीं की जा सकती, जैसे समुद्र, आकाश और महासागर की कोई तुलना नहीं होती।' भागवत ने मणिपुर की मजबूत सांस्कृतिक परंपराओं की भी सराहना की, जिसमें विशेष मौकों पर पारंपरिक पोशाक पहनना और स्थानीय भाषाओं का उपयोग शामिल है। उन्होंने इन्हें और मजबूत बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।