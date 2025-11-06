मैंने खुद वोट डाला, कोई वोट चोरी नहीं; राहुल के दावों की हरियाणा की महिला ने खोली पोल

संक्षेप: उन्होंने कहा कि पहले भी एक बार फोटो मिक्सअप की गलती हुई थी। उस वक्त मुनिश की फोटो किसी और महिला की लग गई थी। पहले उन्हें वोट डालने से रोका गया, लेकिन जब कार्ड दिखाया तो उन्हें वोट डालने दिया गया।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले काफी फर्जी वोट वोटर लिस्ट में जोड़े गए। उनका आरोप है कि एक लोग ने कई-कई वोट डाले हैं। इसके लिए उन्होंने वोटर लिस्ट का उदाहरण दिया, जिसमें एक से अधिक वोटर की एक जैसी तस्वीर थी। हालांकि, मीडिया के पड़ताल में उनका यह दावा गलत साबित हुआ। इंडिया टुडे टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वोटर कार्ड में जिस महिला की तस्वीर को लेकर विवाद खड़ा हुआ था उसने आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उन्होंने खुद अपना वोट डाला था।

राहुल गांधी ने कल एक तस्वीर दिखाते हुए दावा किया यह ब्राजील की एक महिला की तस्वीर है। पिंकी जोगिंदर कौशिक के वोटर कार्ड पर कथित तौर पर एक ब्राजील मॉडल की तस्वीर दिखाई गई थी। उन्होंने कहा कि यह गड़बड़ी बहुत पहले उनके वोटर कार्ड में हुई थी।

उन्होंने बताया, “मैंने 2024 के चुनाव में खुद जाकर वोट डाला। यहां कोई वोट चोरी नहीं हुई। जब मैंने वोटर कार्ड के लिए आवेदन किया था, तब पहली बार फोटो गलत छपी थी। किसी दूसरी महिला की तस्वीर लग गई थी। हमने कार्ड वापस कर दिया था, लेकिन अब तक नया कार्ड नहीं मिला। मैंने वोटर स्लिप और आधार कार्ड के जरिए वोट डाला।”

पिंकी ने कहा कि यह गलती संभवतः बीएलओ या चुनाव कार्यालय की ओर से हुई होगी। उन्होंने कहा, “इसमें हमारी क्या गलती? हमने तो सुधार के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था।” उनके रिश्तेदार ने भी आरोपों को प्रचार बताते हुए कहा कि पिंकी ने खुद जाकर वोट डाला था और परिवार की ओर से कोई गड़बड़ी नहीं की गई। इसी तरह, मुनिश देवी के परिवार ने भी आरोपों को गलत बताया। मुनिश देवी के देवर ने कहा कि मुनिश और उनके परिवार ने हमेशा अपने पुश्तैनी गांव मछरौली से वोट डाला है, भले ही अब वे सोनीपत में रहते हैं।

उन्होंने बताया, “आज चुनाव कार्यालय से फोन आया था, उन्होंने मुनिश का वोटर कार्ड मांगा और हमने भेज दिया। मैंने खुद मां और भाभी को साथ ले जाकर वोट डलवाया। कोई वोट चोरी नहीं हुई।”

उन्होंने कहा कि पहले भी एक बार फोटो मिक्सअप की गलती हुई थी, “उस वक्त मुनिश की फोटो किसी और महिला की लग गई थी। पहले उन्हें वोट डालने से रोका गया, लेकिन जब कार्ड दिखाया तो उन्हें वोट डालने दिया गया। यह गलती डेटा एंट्री वालों की है, हमारी नहीं।”

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगभग 25 लाख फर्जी वोट डाले गए, जो राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 12% हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को “वोट चोरी” के कारण हार का सामना करना पड़ा, जबकि सर्वे में पार्टी को भारी बहुमत मिलने की उम्मीद थी। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी टीम को पांच लाख से अधिक डुप्लीकेट वोटर एंट्री मिली हैं, जिनमें एक ब्राजील मॉडल की तस्वीर कई नामों सीमा, स्वीटी, सरस्वती आदि के साथ जुड़ी थी और कथित रूप से 22 बार वोट डाला गया।