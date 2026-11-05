मैंने नेहा बोरा को दो बार फोन किया, उठाती ही नहीं है: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा कि मैंने सोचा कि मुझे अपना ईगो नहीं दिखाना चाहिए और नेहा बोरा को फोन किया। दो बार नेहा बोरा को फोन किया, लेकिन वह उठाती ही नहीं है। अब मैं क्या करूं, कहां से राय दूं।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने लेफ्ट छात्र संगठन आईसा की छात्रनेता नेहा बोरा के बारे में दावा किया है कि वह फोन नहीं उठाती हैं। एक हालिया इंटरव्यू में काटजू ने कहा कि उन्होंने नेहा बोरा को दो बार फोन किया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। काटजू ने साफ किया कि अगर सीजेपी वाले युवा उनके पास किसी राय को लेने आते हैं, तो वह जरूर देंगे, लेकिन खुद जंतर-मंतर जाकर उनको समझाते, ऐसा नहीं हो सकता था।
द ईवर (चिल-पिल) नामक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए काटजू ने कहा, ''मेरी एक फ्रेंड हैं, उनका परिचय नेहा बोरा से है। उन्होंने कहा कि मैं आपको नेहा का वॉट्सऐप नंबर भेज दूं। मैंने कहा कि भेज दो, लेकिन उनसे कहा कि वो मुझसे बात करें, मैं क्यों करूं उनसे बात। लेकिन फिर भी बाद में मैंने सोचा कि मुझे अपना ईगो नहीं दिखाना चाहिए और नेहा बोरा को फोन किया। दो बार नेहा बोरा को फोन किया, लेकिन वह उठाती ही नहीं है। अब मैं क्या करूं, कहां से राय दूं।
पूर्व जज ने आगे कहा कि आप कहते हैं कि जंतर-मंतर जाओ, जब वह फोन नहीं उठा रही। मैं जंतर मंतर जाऊं और वह वहां मुझे मारें तो। मैं तो वहां कह दूंगा कि तुम लोग गलत रास्ते पर चल रहे हो तो मेरी पिटाई हो जाएगी। सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में जिक्र करते हुए काटजू ने कहा कि वहां कुछ अजीब तरीके के लोग दिखाई दिए। उछल कूद मचाए हुए थे।
काटजू ने कहा कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि यूथ ही देश का भविष्य है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि भारत का युवा बिल्कुल स्वार्थी है और देश से बिल्कुल प्रेम नहीं है। मैंने कहा कि जो स्टूडेंट्स जंतर मंतर गए थे, उनकी शिक्षा पूरी होते ही वे चाहेंगे कि आईएएस की तैयारी शुरू कर देंगे। ये आराम की नौकरी चाहते हैं। IAS-PCS में जाना चाहते हैं, फिर चाहे भारत कहीं जाए, इनसे देश से प्रेम नहीं है।
जंतर-मंतर जाने का मन नहीं किया?
जब काटजू से पूछा गया कि क्या आपको जंतर मंतर जाने का मन नहीं किया तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि आप जंतर मंतर जाकर कॉकरोच को समझाए। मैंने कहा कि वो मेरे पास आएं, मुझसे राय मांगें तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन मैं खुद वहां पहुंच जाऊं, यह नहीं सही है। कहा जाता है कि राय उसी को दीजिए, जिसे राय अच्छी लगती हो।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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