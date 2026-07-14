मैं गांधीवादी नहीं हूं, ऐसा फिर करूंगा; कोर्ट में जज से बोला डबल मर्डर का आरोपी

एक ही परिवार को तीन लोगों की हत्या कर चुके एक शख्स को जब कोर्ट में पेश किया गया, तो उसे कोई अफसोस नहीं था। दोष सिद्ध होने से पहले ही उसने कह दिया था कि अगर कोई उसके रास्ते में आया, तो वह ऐसा दोबारा करेगा।

केरल की एक अदालत में गजब नजारा देखने को मिला है। यहां दो हत्याओं के आरोपी ने कोर्ट में कहा है कि अगर कोई उसके रास्ते में आया, तो वह फिर ऐसी ही वारदात को अंजाम देगा। इतना ही नहीं उसने कानून व्यवस्था को उसे फांसी देने की चुनौती भी दे डाली। साथ ही कहा कि उसे किए का कोई अफसोस नहीं है और वह गांधीवादी भी नहीं है।

केरल के पलक्कड़ जिले में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। कटघरे में 58 साल का चेंथामरा खड़ा था। उसे जनवरी 2025 में पड़ोसी सुधाकरण और उसकी मां लक्ष्मी के मर्डर का दोषी पाया गया है। इसके अलावा बीते साल उसे बीते साल सुधाकरण की पत्नी सजिता की हत्या का भी दोषी करार दिया गया था।

कोर्ट में क्या बोला सरकारी वकील एमजे विजयकुमार ने बताया कि जब डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर ने कहा कि चेंथामारा को हत्या का कोई अफसोस नहीं है। साथ ही कहा कि वह समाज के लिए भी खतरा है। उन्होंने बताया कि इस बात पर वह जवाब देने लगा था। उन्होंने कहा, 'चेंथामारा ने कहा कि हां मुझे कोई दुख नहीं है। मैं गांधीवादी नहीं हूं। अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा तो फिर ऐसा करूंगा।'

उन्होंने कहा, 'अदालत ने मामले से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करने के बाद यह फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पेश किए गए सबूत, गवाहों के बयान और मेडिकल व फोरेंसिक सबूत आरोपी के खिलाफ अहम साबित हुए। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से सबूत जुटाने में बहुत अच्छा काम किया।'

क्या मिली सजा चेंथामरा की सजा पर 15 जुलाई को फैसला किया जाएगा। वकील ने कहा, 'हम 15 जुलाई को उसके लिए मौत की सजा की अपील करेंगे। हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमारी बात से सहमत होगा।'

जमानत पर बाहर आया और किया मर्डर साल 2019 के केस में चेंथामरा को जमानत मिल गई थी। इसके बाद 27 जनवरी 2025 को वह सुधाकरण के घर में घुसा और दो और हत्याओं को अंजाम दे दिया था। इन घटनाओं के बाद पुलिस भी निशाने पर आ गई थी कि वह इस बात का पता नहीं लगा सकी कि आरोपी सुधाकरण के घर के पास है।