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मैं संजू सैमसन का अंकल, उसे कहा था कि एक दिन एमएस धोनी बनोगे; शशि थरूर ने पुरानी बात बताई

Mar 20, 2026 11:28 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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शशि थरूर ने कहा, 'वर्ल्ड कप के आखिरी तीन मैचों में क्या शानदार प्रदर्शन किया है। वह पूरी तरह से शांत, एकाग्र नजर आते हैं और अपने गेम में माहिर हैं। उन्हें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा था। ...उन्हें बैटिंग करते देखना काफी मजेदार था।

मैं संजू सैमसन का अंकल, उसे कहा था कि एक दिन एमएस धोनी बनोगे; शशि थरूर ने पुरानी बात बताई

केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने क्रिकेटर संजू सैमसन की जमकर तारीफ की है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान थरूर ने कहा कि वह संजू के अंकल की तरह हैं। साथ ही वह उन्हें एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय टीम में खेलते देखना चाहते हैं। भारत ने हाल ही में टी20 विश्वकप में शानदार जीत दर्ज की थी, जिसके बल्लेबाजी मोर्चे पर हीरो सैमसन रहे थे।

'धोनी बनोगे'

थरूर ने बताया कि उन्होंने संजू से 14 साल की उम्र में मुलाकात की थी। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मैं कई मायनों में उसके अंकल जैसा हूं, क्योंकि मैं जब उससे मिला था जब वह 14 साल का था। मैंने उसे काफी प्रोत्साहन दिया था। हो सकता है कि ऐसा करने के लिए मैं सबसे योग्य क्रिकेट फैन नहीं हूं। मैंने उससे कहा था कि आप अगले महेंद्र सिंह धोनी बनोगे।'

उन्होंने आगे बताया कि इस पर कोच गौतम गंभीर ने कैसी प्रतिक्रिया दी थी। कांग्रेस सांसद ने कहा, 'जब इसने यही शब्द गौतम गंभीर को दोहराए, तो गंभीर ने कहा कि उसे कोई दूसरा अगला बनने की जरूरत नहीं है। वह अपनी तरह का पहला बन सकता है। वह पहला और इकलौता संजू सैमसन बनने जा रहा है।'

ODI खेलते देखना चाहते हैं

थरूर ने कहा, 'वर्ल्ड कप के आखिरी तीन मैचों में क्या शानदार प्रदर्शन किया है। वह पूरी तरह से शांत, एकाग्र नजर आते हैं और अपने गेम में माहिर हैं। उन्हें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा था। ...उन्हें बैटिंग करते देखना काफी मजेदार था। मैं चाहता हूं कि वह ODI स्क्वॉड में वापसी करें। आखिरी पारी में उनका शतक था, लेकिन उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। उन्हें मौका देना चाहिए। हो सकता है कि वह एक दिन टेस्ट भी खेलें।'

मैच के बाद लगाया था फोन

थरूर ने बताया कि सैमसन ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया था, लेकिन मैच के दौरान कभी बात नहीं हुई। उन्होंने कहा, 'बहुत सख्त प्रोटोकॉल होते हैं। वह मैच के दौरान बाहर के कॉल रिसीव नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे मेरे जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए कॉल किया था। तब मैंने उन्हें अपनी बात कही थी। वह बहुत ही शानदार युवा हैं। बहुत शरीफ हैं।'

कठिन समय को याद किया

पीटीआई से बातचीत में तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद ने कहा, 'जब मैं उसके साथ दुख-सुख में, कठिन समय में था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर वह खुद को संभाल सके तो सब कुछ वापस आ जाएगा। उसमें प्रतिभा हमेशा से मौजूद थी। ''

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में जब उसने खेलना शुरू किया तो मैंने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा कि मैंने उसी पल कह दिया, 'यह लड़का आज आउट नहीं होने वाला'।'

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थरूर ने कहा, 'बाद में मैंने उन्हें यह बताया भी। क्योंकि मैं टीवी पर देख रहा था। आप उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर वह आत्मविश्वास देख सकते थे। उन्होंने 97 रन बनाकर नाबाद पारी खेली। वह उस मैच में आउट ही नहीं हुए।' उन्होंने सैमसन की सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मैचों में 89-89 रन की पारियों का भी जिक्र किया।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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