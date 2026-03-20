मैं संजू सैमसन का अंकल, उसे कहा था कि एक दिन एमएस धोनी बनोगे; शशि थरूर ने पुरानी बात बताई

शशि थरूर ने कहा, 'वर्ल्ड कप के आखिरी तीन मैचों में क्या शानदार प्रदर्शन किया है। वह पूरी तरह से शांत, एकाग्र नजर आते हैं और अपने गेम में माहिर हैं। उन्हें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा था। ...उन्हें बैटिंग करते देखना काफी मजेदार था।

केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने क्रिकेटर संजू सैमसन की जमकर तारीफ की है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान थरूर ने कहा कि वह संजू के अंकल की तरह हैं। साथ ही वह उन्हें एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय टीम में खेलते देखना चाहते हैं। भारत ने हाल ही में टी20 विश्वकप में शानदार जीत दर्ज की थी, जिसके बल्लेबाजी मोर्चे पर हीरो सैमसन रहे थे।

'धोनी बनोगे' थरूर ने बताया कि उन्होंने संजू से 14 साल की उम्र में मुलाकात की थी। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मैं कई मायनों में उसके अंकल जैसा हूं, क्योंकि मैं जब उससे मिला था जब वह 14 साल का था। मैंने उसे काफी प्रोत्साहन दिया था। हो सकता है कि ऐसा करने के लिए मैं सबसे योग्य क्रिकेट फैन नहीं हूं। मैंने उससे कहा था कि आप अगले महेंद्र सिंह धोनी बनोगे।'

उन्होंने आगे बताया कि इस पर कोच गौतम गंभीर ने कैसी प्रतिक्रिया दी थी। कांग्रेस सांसद ने कहा, 'जब इसने यही शब्द गौतम गंभीर को दोहराए, तो गंभीर ने कहा कि उसे कोई दूसरा अगला बनने की जरूरत नहीं है। वह अपनी तरह का पहला बन सकता है। वह पहला और इकलौता संजू सैमसन बनने जा रहा है।'

ODI खेलते देखना चाहते हैं थरूर ने कहा, 'वर्ल्ड कप के आखिरी तीन मैचों में क्या शानदार प्रदर्शन किया है। वह पूरी तरह से शांत, एकाग्र नजर आते हैं और अपने गेम में माहिर हैं। उन्हें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा था। ...उन्हें बैटिंग करते देखना काफी मजेदार था। मैं चाहता हूं कि वह ODI स्क्वॉड में वापसी करें। आखिरी पारी में उनका शतक था, लेकिन उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। उन्हें मौका देना चाहिए। हो सकता है कि वह एक दिन टेस्ट भी खेलें।'

मैच के बाद लगाया था फोन थरूर ने बताया कि सैमसन ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया था, लेकिन मैच के दौरान कभी बात नहीं हुई। उन्होंने कहा, 'बहुत सख्त प्रोटोकॉल होते हैं। वह मैच के दौरान बाहर के कॉल रिसीव नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे मेरे जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए कॉल किया था। तब मैंने उन्हें अपनी बात कही थी। वह बहुत ही शानदार युवा हैं। बहुत शरीफ हैं।'

कठिन समय को याद किया पीटीआई से बातचीत में तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद ने कहा, 'जब मैं उसके साथ दुख-सुख में, कठिन समय में था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर वह खुद को संभाल सके तो सब कुछ वापस आ जाएगा। उसमें प्रतिभा हमेशा से मौजूद थी। ''

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में जब उसने खेलना शुरू किया तो मैंने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा कि मैंने उसी पल कह दिया, 'यह लड़का आज आउट नहीं होने वाला'।'