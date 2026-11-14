जीतू पटवारी ने खुद को बताया दिग्विजय सिंह का सियासी बेटा, बोले- जयवर्धन को मिलेगा सारा पैसा

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कई खेमे हैं। कमलनाथ के समर्थक, दिग्विजय सिंह का नेटवर्क, पटवारी का अपना उभरता हुआ संगठनात्मक खेमा और सिंघार के समर्थक।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद को पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का राजनीतिक पुत्र बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से ही गरिमा के साथ राजनीति करने की कला सीखी है। जीतू पटवारी ने कहा कि दिग्विजय सिंह की राजनीतिक विरासत उन्हें मिलेगी, जबकि उनके बेटे जयवर्धन सिंह को सारा पैसा मिलेगा। यह बात उन्होंने दिग्विजय सिंह के गृह नगर राघोगढ़ में एक जनसभा के दौरान कही।

दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का जिक्र करते हुए जीतू पटवारी ने कहा, "मैं भी उनका बेटा ही हूं। मैं कई सालों से कह रहा हूं कि राजनीतिक विरासत मेरी है जबकि सारा पैसा जयवर्धन का है।"

मेरे गुणों में दिग्विजय सिंह का अंश: जीतू पटवारी उन्होंने आगे कहा, "मैंने अपने जीवन में दिग्विजय सिंह जैसा अच्छा और सात्विक इंसान नहीं देखा है। मैंने उनसे सीखा है कि सार्वजनिक जीवन में कैसा व्यवहार होना चाहिए और गरिमा बनाए रखते हुए राजनीति कैसे की जाती है। अगर मुझमें इन गुणों का रत्ती भर भी अंश है तो वह दिग्विजय सिंह की ही बदौलत है।"

भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष को चेताया बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जीतू पटवारी को दिग्विजय सिंह से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की एक खास शैली है। वे पहले नेताओं की खूब तारीफ करके उनकी राजनीतिक उम्मीदें बढ़ा देते हैं और फिर बाद में उन्हें उनकी असल जगह दिखा देते हैं। उन्होंने कहा, “उन्होंने कई बार पटवारी को पेड़ पर चढ़ाया और फिर नीचे उतार दिया। अब उन्होंने उन्हें फिर से ऊपर चढ़ा दिया है। राजा का काम है पतंग की डोर ढीली छोड़ना और फिर उसे कटते हुए देखकर मजे लेना।”

क्या बोले दिग्विजय सिंह? राघोगढ़ के कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी दो नेताओं जीतू पटवारी और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने पार्टी के भीतर किसी भी तरह की गुटबाजी की बातों को भी खारिज कर दिया।

ऐक्शन में जयवर्धन सिंह जयवर्धन सिंह ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी है। वे उज्जैन से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक चल रही यात्रा में अपने पिता दिग्विजय सिंह के साथ हैं। यह केवल धार्मिक जुड़ाव का प्रयास नहीं है। इससे दिग्विजय सिंह अपने जमीनी नेटवर्क से फिर से जोड़ने की कोशिश करते हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की पहल कर रहे हैं।

जनवरी 2025 में जीतू पटवारी ने कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को एक ऐसा कैंसर बताया, जो पार्टी के अस्तित्व के लिए खतरा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कई खेमे हैं। कमलनाथ के समर्थक, दिग्विजय सिंह का नेटवर्क, पटवारी का अपना उभरता हुआ संगठनात्मक खेमा और सिंघार के समर्थक।