'अब 80 का हो गया हूं'; पूर्व CM ने किया चुनाव ना लड़ने का ऐलान, कांग्रेस में खुशी और गम, दोनों क्यों?
सिद्धारमैया के इस ऐलान से कांग्रेस में खुशी और गम दोनों हैं। पार्टी का एक धड़ा इस बात से खुश है कि अब उनके लिए भविष्य के रास्ते खुल गए हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री DKS के लिए भी यह राहत भरी खबर है, वहीं सिद्धा के समर्थकों में यह गम लेकर आया है।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने गुरुवार (19 नवंबर) को दोहराया है कि वह 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने इसके पीछे अपनी बढ़ती उम्र और चुनाव प्रचार के दौरान होने वाली शारीरिक कठिनाइयों का हवाला दिया। उनके इस बयान से उनके लंबे चुनावी राजनीतिक जीवन के संभावित अंत के संकेत मिलते हैं। मैसुरु में वह अपने समर्थकों, पार्टी नेताओं और कायकर्ताओं की इस मांग पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि उन्हें अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और चुनाव में उतरना चाहिए।
सिद्धारमैया ने संवाददाताओं से कहा, "अब मैं 80 साल का हो गया हूं। इस उम्र में कोई क्या ही कह सकता है? इसलिए मैंने कहा है कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा।'' उन्होंने पहले घोषणा की थी कि वह 2028 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर किस्मत नहीं आजमाएंगे। उन्होंने तब भी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए कहा था कि राजनीति 'बहुत दूषित' हो गई है। उन्होंने कहा कि उनके समर्थक अब भी उनसे चुनाव लड़ने का आग्रह करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए अब पहले की तरह इधर-उधर जाना और प्रचार करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।
सक्रिय राजनीति से दूरी नहीं
पूर्व मुख्यमंत्री ने हालांकि स्पष्ट किया कि चुनाव नहीं लड़ने के उनके फैसले का मतलब सक्रिय राजनीति से दूरी बनाना नहीं है। उन्होंने कहा कि वह लोगों की परेशानियों और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहेंगे। सिद्धारमैया के इस फैसले का राजनीतिक महत्व है, क्योंकि कांग्रेस 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। ऐसे में पार्टी के नेतृत्व ढांचे, उत्तराधिकार और चुनाव प्रचार की रणनीति से जुड़े सवालों पर चर्चा जारी रहने की संभावना है। हालांकि उन्होंने एक और चुनावी मुकाबले से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी बनी रहने से पार्टी और कर्नाटक की राजनीति में उनका प्रभाव कायम रह सकता है।
सार्वजनिक जीवन से अभी संन्यास नहीं
कई दशकों से कर्नाटक की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभा रहे सिद्धारमैया का यह फैसला उनके राजनीतिक सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उनके इस ऐलान से यह भी स्पष्ट होता है कि चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा छोड़ना और सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेना दो अलग-अलग बातें हैं। उनकी यह टिप्पणी नई दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब के विमोचन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के बाद उनकी स्थिति को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच आई है। इस कार्यक्रम में सिद्धारमैया आगे से पांचवीं पंक्ति में बैठे थे।
सिद्धारमैया को पार्टी में किनारे किया जा रहा?
इसके बाद केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया था कि सिद्धारमैया को पार्टी में किनारे किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस आरोप को खारिज कर दिया था। वहीं मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी दोनों नेताओं के बीच मतभेदों की अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि सिद्धारमैया अब भी उनके नेता हैं। उन्होंने कहा था, "पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मेरे बीच कोई बड़ा या छोटा मतभेद नहीं है। कुछ लोग ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बीच मतभेद हैं।" उन्होंने कहा था कि हाल ही में उन्होंने सिद्धारमैया से मुलाकात कर आगामी स्थानीय निकाय चुनावों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी और एक-दूसरे को त्योहार की शुभकामनाएं भी दी थीं।
कहीं खुशी, कहीं गम क्यों?
सिद्धारमैया ने गत 28 मई को कांग्रेस आलाकमान के कहने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और डी के शिवकुमार के इस पद पर आसीन होने का रास्ता साफ कर दिया था। उन्होंने विपक्षी नेताओं के इन दावों को भी खारिज किया है कि उन्हें कांग्रेस में दरकिनार किया जा रहा है। सिद्धारमैया ने कहा कि दिल्ली में हाल में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के संस्मरण के विमोचन के मौके पर उन्हें पांचवीं कतार में बैठाया गया था। उन्होंने कहा, ''मैं पुस्तक के विमोचन समारोह में देरी से पहुंचा था और इसलिए पांचवीं कतार में बैठा।'' बहरहाल, सिद्धारमैया के इस ऐलान से कांग्रेस में खुशी और गम दोनों हैं। पार्टी का एक धड़ा इस बात से खुश है कि अब उनके लिए भविष्य के रास्ते खुल गए हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के लिए भी यह राहत भरी खबर है, वहीं सिद्धा के समर्थकों में यह गम लेकर आया है। उन्हें लग रहा है कि पार्टी में उनका कोई बड़ा कद का रहबर प्रभावी भूमिका में नहीं रह पाएगा।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।