सिद्धारमैया के इस ऐलान से कांग्रेस में खुशी और गम दोनों हैं। पार्टी का एक धड़ा इस बात से खुश है कि अब उनके लिए भविष्य के रास्ते खुल गए हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री DKS के लिए भी यह राहत भरी खबर है, वहीं सिद्धा के समर्थकों में यह गम लेकर आया है।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने गुरुवार (19 नवंबर) को दोहराया है कि वह 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने इसके पीछे अपनी बढ़ती उम्र और चुनाव प्रचार के दौरान होने वाली शारीरिक कठिनाइयों का हवाला दिया। उनके इस बयान से उनके लंबे चुनावी राजनीतिक जीवन के संभावित अंत के संकेत मिलते हैं। मैसुरु में वह अपने समर्थकों, पार्टी नेताओं और कायकर्ताओं की इस मांग पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि उन्हें अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और चुनाव में उतरना चाहिए।

सिद्धारमैया ने संवाददाताओं से कहा, "अब मैं 80 साल का हो गया हूं। इस उम्र में कोई क्या ही कह सकता है? इसलिए मैंने कहा है कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा।'' उन्होंने पहले घोषणा की थी कि वह 2028 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर किस्मत नहीं आजमाएंगे। उन्होंने तब भी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए कहा था कि राजनीति 'बहुत दूषित' हो गई है। उन्होंने कहा कि उनके समर्थक अब भी उनसे चुनाव लड़ने का आग्रह करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए अब पहले की तरह इधर-उधर जाना और प्रचार करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।

सक्रिय राजनीति से दूरी नहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने हालांकि स्पष्ट किया कि चुनाव नहीं लड़ने के उनके फैसले का मतलब सक्रिय राजनीति से दूरी बनाना नहीं है। उन्होंने कहा कि वह लोगों की परेशानियों और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहेंगे। सिद्धारमैया के इस फैसले का राजनीतिक महत्व है, क्योंकि कांग्रेस 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। ऐसे में पार्टी के नेतृत्व ढांचे, उत्तराधिकार और चुनाव प्रचार की रणनीति से जुड़े सवालों पर चर्चा जारी रहने की संभावना है। हालांकि उन्होंने एक और चुनावी मुकाबले से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी बनी रहने से पार्टी और कर्नाटक की राजनीति में उनका प्रभाव कायम रह सकता है।

सार्वजनिक जीवन से अभी संन्यास नहीं कई दशकों से कर्नाटक की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभा रहे सिद्धारमैया का यह फैसला उनके राजनीतिक सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उनके इस ऐलान से यह भी स्पष्ट होता है कि चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा छोड़ना और सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेना दो अलग-अलग बातें हैं। उनकी यह टिप्पणी नई दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब के विमोचन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के बाद उनकी स्थिति को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच आई है। इस कार्यक्रम में सिद्धारमैया आगे से पांचवीं पंक्ति में बैठे थे।

सिद्धारमैया को पार्टी में किनारे किया जा रहा? इसके बाद केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया था कि सिद्धारमैया को पार्टी में किनारे किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस आरोप को खारिज कर दिया था। वहीं मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी दोनों नेताओं के बीच मतभेदों की अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि सिद्धारमैया अब भी उनके नेता हैं। उन्होंने कहा था, "पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मेरे बीच कोई बड़ा या छोटा मतभेद नहीं है। कुछ लोग ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बीच मतभेद हैं।" उन्होंने कहा था कि हाल ही में उन्होंने सिद्धारमैया से मुलाकात कर आगामी स्थानीय निकाय चुनावों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी और एक-दूसरे को त्योहार की शुभकामनाएं भी दी थीं।