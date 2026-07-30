हां, अमित शाह भी दें इस्तीफा... CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी का किया समर्थन

दीपके ने आरोप लगाया कि BJP में शामिल होने का दबाव बनाने के लिए उन्हें और उनके परिवार को धमकाया गया। उन्होंने कहा कि मुझे धमकाया गया। BJP में शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए मेरे माता-पिता को भी धमकाया गया।

फैजल मलिक कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। गुरुवार (30 जुलाई) को उन्होंने भी आरोप लगाया कि 20 जुलाई को परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ संसद मार्च के दौरान पुलिस की बर्बर कार्रवाई अमित शाह के आदेश पर ही की गई थीं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए दीपके ने कहा, "जिस तरह से छात्रों पर हमला किया गया और विरोध प्रदर्शन के दौरान उनका खून बहाया गया, वह शाह के आदेश के बिना नहीं हो सकता था।"

दीपके की यह मांग कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमित शाह पर लगाए गए आरोपों और उनके इस्तीफे की मांग के अगले ही दिन आया है। दीपके ने कहा कि वह गांधी की बात का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, "मेरा भी मानना ​​है कि उन्हें [शाह को] इस्तीफा दे देना चाहिए।" इसके साथ ही उन्होंने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि CJP को विदेशी फ़ंडिंग मिली है। इस पर भी दीपके ने कहा, “अगर गृह मंत्रालय की कमान शाह के हाथ में होने के बावजूद हमें विदेशी फ़ंड मिल रहा है, तो यह उनकी भी विफलता है। फिर आप किस तरह के चाणक्य हैं? ऐसे में उन्हें [शाह] भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।”

राहुल गांधी ने कल की थी प्रेस कॉन्फ्रेन्स बता दें कि एक दिन पहले बुधवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेन्स कर छात्रों के संसद मार्च की पांच तस्वीरें दिखाते हुए आरोप लगाया था कि अमित शाह के इशारे पर ही छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई थी, जिसमें एक छात्र के शरीर पर छर्र्रे लगने से कई जख्म हुए थे। उन्होंने सरकार के उन दावों को खारिज कर दिया कि 20 जुलाई के दिन छात्रों पर कोई फायरिंग नहीं हुई थी बल्कि आंसु गैस छोड़े गए थे। राहुल ने आरोप लगाया था कि पुलिस ज्यादती अमित शाह के इशारे पर ही हुई थी, इसलिए उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए।

आरोप: पुलिस ने हिंसा भड़काई इधर, दीपके ने भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ कार्रवाई को सही ठहराने के लिए पत्थरबाजी करवाई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर विरोध स्थल पर एक ट्रक भरकर पत्थर और एक क्षतिग्रस्त गाड़ी लाई थी, ताकि यह दिखाया जा सके कि कार्रवाई हिंसा के जवाब में की गई थी। उन्होंने कहा, “दिल्ली पुलिस ने पत्थरबाज़ी करवाई। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के गुंडे आए, पत्थर फेंके और दोष छात्रों पर मढ़ दिया गया।”

दावा: BJP ने उन्हें और उनके परिवार को धमकाया इस बीच, दीपके ने BJP सदस्यों पर आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी में शामिल होने का दबाव बनाने के लिए उन्हें और उनके परिवार को धमकाया। उन्होंने कहा, “मुझे धमकाया गया। BJP में शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए मेरे माता-पिता को भी धमकाया गया। उन्होंने हमसे कहा कि या तो पार्टी में शामिल हो जाओ या अंजाम भुगतो।”