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तड़के 3 बजे होटल में आई एक बच्चे की मां, दोस्त को लगाया वीडियो कॉल और कर लिया सुसाइड

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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होटल के रिकॉर्ड से पता चला है कि रेनुका ने रात करीब 11:56 बजे खाना का ऑर्डर दिया था। इसके बाद उसने अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल किया। इसी कॉल के दौरान उसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।

तड़के 3 बजे होटल में आई एक बच्चे की मां, दोस्त को लगाया वीडियो कॉल और कर लिया सुसाइड

हैदराबाद के एक होटल में 26 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का मालूम हो रहा है। मृतका की पहचान रेनुका के रूप में हुई है, जो अलवाल क्षेत्र की रहने वाली थी। वह विवाहित थी, उसका एक बच्चा भी है। महिला शहर के एक रेस्तरां एंड पब में काम करती थी। पुलिस के मुताबिक रेनुका बुधवार तड़के करीब तीन बजे एक व्यक्ति के साथ होटल में ठहरी थी। गुरुवार रात लगभग साढ़े 10 बजे वह व्यक्ति होटल से चला गया, जबकि रेनुका कमरे में अकेली रह गई।

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जांच अधिकारियों के अनुसार, होटल के रिकॉर्ड से पता चला है कि रेनुका ने रात करीब 11:56 बजे खाना का ऑर्डर दिया था। इसके बाद उसने अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल किया। पुलिस का कहना है कि इसी वीडियो कॉल के दौरान उसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। लंगर हौज थाने के सब-इंस्पेक्टर सैयद मुनव्वर अली ने बताया कि घटना रात करीब 12:24 बजे की है। घटना का पता चलने पर होटल कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, कमरे की जांच किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।

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महिला के साथ में कौन आदमी आया था?

पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के तहत होटल के सीसीटीवी फुटेज, मृतका का मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की पड़ताल की जा रही है। जिस व्यक्ति के साथ रेनुका होटल में आई थी, उससे भी पूछताछ की जा रही है ताकि यह साफ हो सके कि घटना से पहले क्या परिस्थितियां बनी थीं। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

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पुलिस के अनुसार, अब तक की जांच में यह स्पष्ट है कि रेनुका कुछ समय से अपने पति से अलग रह रही थी। मामले में सामने आए तथ्यों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि अगर जांच के दौरान किसी व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। अंतिम नतीजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक डिटेल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जाएगा। फिलहाल तमाम पहलुओं को लेकर जांच जारी है।

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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