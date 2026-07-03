तड़के 3 बजे होटल में आई एक बच्चे की मां, दोस्त को लगाया वीडियो कॉल और कर लिया सुसाइड

होटल के रिकॉर्ड से पता चला है कि रेनुका ने रात करीब 11:56 बजे खाना का ऑर्डर दिया था। इसके बाद उसने अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल किया। इसी कॉल के दौरान उसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।

हैदराबाद के एक होटल में 26 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का मालूम हो रहा है। मृतका की पहचान रेनुका के रूप में हुई है, जो अलवाल क्षेत्र की रहने वाली थी। वह विवाहित थी, उसका एक बच्चा भी है। महिला शहर के एक रेस्तरां एंड पब में काम करती थी। पुलिस के मुताबिक रेनुका बुधवार तड़के करीब तीन बजे एक व्यक्ति के साथ होटल में ठहरी थी। गुरुवार रात लगभग साढ़े 10 बजे वह व्यक्ति होटल से चला गया, जबकि रेनुका कमरे में अकेली रह गई।

जांच अधिकारियों के अनुसार, होटल के रिकॉर्ड से पता चला है कि रेनुका ने रात करीब 11:56 बजे खाना का ऑर्डर दिया था। इसके बाद उसने अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल किया। पुलिस का कहना है कि इसी वीडियो कॉल के दौरान उसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। लंगर हौज थाने के सब-इंस्पेक्टर सैयद मुनव्वर अली ने बताया कि घटना रात करीब 12:24 बजे की है। घटना का पता चलने पर होटल कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, कमरे की जांच किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।

महिला के साथ में कौन आदमी आया था? पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के तहत होटल के सीसीटीवी फुटेज, मृतका का मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की पड़ताल की जा रही है। जिस व्यक्ति के साथ रेनुका होटल में आई थी, उससे भी पूछताछ की जा रही है ताकि यह साफ हो सके कि घटना से पहले क्या परिस्थितियां बनी थीं। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी।