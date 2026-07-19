15 घंटे काम... 4 महीने से सैलरी नहीं, ओमान में फंसी भारतीय महिला बचाने को लगा रही गुहार

ओमान में घरेलू कामगार के रूप में गई एक भारतीय महिला कथित शोषण और बंधुआ मजदूरी का शिकार हो गई। चार बच्चों की मां शबनम बेगम ने भारत सरकार से तुरंत हस्तक्षेप कर अपनी सुरक्षित वापसी कराने की अपील की है।

हैदराबाद की एक मां चार बच्चों को छोड़कर बेहतर जीवन की तलाश में ओमान गई, लेकिन वहां उसे नर्क की जिंदगी मिली। रोजाना 15 घंटे की मजदूरी, चार महीने से एक पैसा वेतन नहीं, खाना-रहने की कोई व्यवस्था नहीं और लगातार शारीरिक-मानसिक यातनाएं। टॉर्चर से परेशान होकर हैदराबाद की शबनम बेगम 15 दिन पहले अपने मालिक के घर से भाग निकलीं और फिलहाल मस्कट के भारतीय दूतावास में शरण लिए हुए हैं। अब वह अपने देश लौटने के लिए गुहार लगा रही है।

बताया जा रहा है कि शबनम बेगम, हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ इलाके की रहने वाली हैं। उनके परिवार के अनुसार, 26 मार्च 2026 को वे मस्कट पहुंची थीं। स्थानीय एजेंट अरशद ने उन्हें हाउसमेड (घरेलू नौकरानी) की नौकरी का ऑफर दिया था। परिवार को आश्वासन दिया गया था कि उन्हें 200 ओमानी रियाल (लगभग 43000 रुपये) मासिक वेतन मिलेगा, खाना-रहना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भरोसे में आकर शबनम ने विदेश जाने का फैसला किया।

क्या है परिवार का आरोप? परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मस्कट पहुंचते ही शबनम को एक ऑफिस में ले जाया गया। वहां से उन्हें अलग-अलग घरों में काम पर भेज दिया गया। शुरुआत से ही उनके साथ धोखा हुआ। रोजाना 12 से 15 घंटे तक लगातार काम करवाया जाता था। उन्हें न तो पर्याप्त भोजन दिया जाता था और न ही ठीक से रहने की जगह। गर्मी के मौसम में भी उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया।

परिवार के अनुसार, चार महीने बीत गए, लेकिन एक भी महीने की सैलरी नहीं दी गई। शबनम ने अपने परिवार को फोन पर बताया कि उससे मोबाइल फोन भी छीन लिया गया था, जिससे वे परिवार से नियमित संपर्क नहीं कर पा रही थीं। लगातार शारीरिक और मानसिक टॉर्चर के बाद करीब 15 दिन पहले शबनम अपने मालिक के घर से भाग निकलने में कामयाब रही। फिलहाल वे मस्कट स्थित भारतीय दूतावास में शरण लिए हुए हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मामला तब सामने आया, जब शबनम बेगम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में शबनम भावुक होते हुए कह रही है कि मैं चार बच्चों की मां हूं। मुझे यहां बहुत ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ा। दिन-रात काम करवाया जाता था, खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। मुझे मोबाइल फोन नहीं दिया गया। मेरी मेहनत का एक पैसा भी नहीं मिला। कृपया मुझे भारत वापस ले जाइए।