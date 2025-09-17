गहने, पासपोर्ट लेकर अमेरिका भाग गया NRI पति; हैदराबाद की महिला की मदद के लिए सरकार से गुहार
हैदराबाद की एक महिला ने आरोप लगाए हैं कि उसका पति साजिश के तहत उसे भारत लेकर आया और फिर उसके गहने और पासपोर्ट लेकर अमेरिका भाग गया। तेलंगाना के एक नेता ने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखकर महिला की मदद करने की अपील की है।
हैदराबाद की एक महिला ने आरोप लगाए हैं कि उसका NRI पति उसे छोड़कर अमेरिका भाग गया। महिला के मुताबिक शख्स उसका पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड और कई कीमती सामानों को लेकर फरार हुआ है। इस मामले को लेकर महिला ने हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं हैदराबाद के एक स्थानीय नेता ने सरकार से महिला की मदद का अनुरोध किया है।
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हाना अहमद खान ने जून 2022 में शिकागो के एक पुलिस अधिकारी मोहम्मद ज़ैनुद्दीन खान से शादी की थी। हाना फरवरी 2024 में अमेरिका गई, जिसके बाद से ही उसके पति ने उसका उत्पीड़न किया। कथित तौर पर उसने उसे मेंटली टॉर्चर भी किया। फरवरी 2025 में ज़ैनुद्दीन ने कथित तौर पर उससे कहा कि वे उसे उमराह कराने ले जाएगा और उसे हैदराबाद ले आया। इसके बाद सोमाजीगुडा के एक होटल में चेक-इन करने के बाद, जब महिला अपने घरवालों से मिलने के लिए बाहर गई तब शख्स कथित तौर पर उसके दस्तावेजों, गहनों और अन्य सामानों के साथ अमेरिका भाग गया।
मदद की गुहार
शिकायत में आगे कहा गया है कि बार-बार कोशिश करने के बावजूद हाना पिछले छह महीनों से अपने पति से संपर्क नहीं कर पा रही है। महिला ने दावा किया है कि उसने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास और हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से भी संपर्क किया, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। उसने अपनी शिकायत में कहा, “मैं संकट में हूं और बिना किसी कानूनी दस्तावेज के भारत में फंसी हुई हूं।”
विदेश मंत्री को लिखा पत्र
वहीं तेलंगाना स्थित मजलिस बचाओ तहरीक (एमबीटी) के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक पत्र लिखकर केंद्र सरकार से इस मामले को अमेरिकी अधिकारियों के सामने उठाने और महिला को कानूनी कार्रवाई करने के लिए अमेरिका लौटने के लिए वीजा दिलाने में मदद करने का अनुरोध किया। खान ने केंद्र द्वारा शुरू की गई किसी भी कार्रवाई पर अपडेट भी मांगा है।