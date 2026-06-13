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6 साल की बच्ची को गोद में लेकर कूदी महिला इंजीनियर; मौके पर तोड़ा दम, मासूम बच गई

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस सूत्रों के मुताबिक, छह माह की नन्ही बच्ची सबसे पहले अपार्टमेंट के सुरक्षा जाल या नेट पर गिरी, जिससे उसकी जान बच गई। शिशु को केवल मामूली चोटें आई हैं और डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह खतरे से बाहर बता दिया है।

6 साल की बच्ची को गोद में लेकर कूदी महिला इंजीनियर; मौके पर तोड़ा दम, मासूम बच गई

हैदराबाद के मियापुर इलाके में दिल दहला देने वाली घटना घटी है। 37 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ईशा साहू ने अपार्टमेंट की छठी मंजिल से अपनी 6 माह की बेटी वानी को गोद में लेकर छलांग लगा दी। मध्य प्रदेश की रहने वाली ईशा आईटी सेक्टर में काम करती थी। पुलिस के अनुसार, वह लंबे समय से गंभीर अनिद्रा और डिप्रेशन की समस्या से जूझ रही थी। परिवार के सदस्य घर पर मौजूद थे, लेकिन घटना इतनी अचानक हुई कि कोई रोक नहीं पाया। ईशा की मौत हो गई, जबकि उसकी नन्ही बेटी चमत्कारिक रूप से बच गई।

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बच्ची पहले किसी सुरक्षा जाल या नेट पर गिरी, जिससे उसकी जान बच गई। शिशु को मामूली चोटें आई हैं और डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। एक 8 वर्षीय बड़ी बेटी भी परिवार की सदस्य है। ईशा के पति आईटी क्षेत्र में काम करते हैं और दोनों पति-पत्नी की व्यस्त जिंदगी परिवार की देखभाल में चुनौतियां पैदा कर रही थी। घटना के बाद पूरे अपार्टमेंट में शोक की लहर दौड़ गई। पड़ोसी इस घटना से हैरान हैं।

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मानसिक स्थिति ठीक नहीं

ईशा साहू की 11 साल पहले शादी हुई थी। मध्य प्रदेश से हैदराबाद शिफ्ट होने के बाद उन्होंने करियर और परिवार दोनों को संभाला। हाल के महीनों में उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। परिवार वालों ने बताया कि वह अक्सर उदास रहती थी और नींद की समस्या से परेशान थी। इस घटना ने एक बार फिर कामकाजी महिलाओं में डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता की कमी को उजागर किया है। पुलिस ने मामले में आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

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लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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