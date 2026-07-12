5 मई से था लापता, अब समुद्र में मिला शव; फिनलैंड में हैदराबाद के छात्र की मौत से हड़कंप

फिनलैंड के हेलसिंकी में समुद्र से 18 वर्षीय भारतीय छात्र मणिदीप रेड्डी गुज्जा का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया है। हैदराबाद के रहने वाले मणिदीप 5 मई से लापता थे।

फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी के समुद्र में हैदराबाद के छात्र मणिदीप रेड्डी गुज्जा (18) का शव मिला है। 5 मई से लापता चल रहे मणिदीप की बॉडी करीब दो महीने बाद बरामद हुई है। परिवार के वकील केएलबी कुमार ने रविवार को इसकी पुष्टि की। वहीं, परिवार के वकील ने मामले की जांच पर हमला बोलते हुए कहा कि इस केस में कई शक पैदा होते हैं। लापता होने के दो महीने बाद शव मिलना और इतने लंबे समय तक ठीक से जांच न होना बेहद संदिग्ध है। परिवार का मानना है कि यह एक संदिग्ध मौत है। हम मांग करते हैं कि पूरी घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो।

दूतावास ने परिवार को दी सूचना भारतीय दूतावास, फिनलैंड ने 10 जुलाई को मणिदीप के परिवार को आधिकारिक रूप से सूचित किया कि स्थानीय अधिकारियों ने हेलसिंकी के समुद्री इलाके से एक शव बरामद किया है, जिसकी पहचान मणिदीप रेड्डी गुज्जा के रूप में हुई है। इस सूचना ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। बता दें कि मणिदीप के पिता जी मुथ्यम रेड्डी और मां ममता रेड्डी ने बेटे की तलाश के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। अब परिवार न्याय और सच्चाई की तलाश में है।

लाहटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था मणिदीप मणिदीप फिनलैंड के लापीनरांता-लाहटी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (LUT यूनिवर्सिटी) के लाहटी कैंपस में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम के पहले वर्ष का छात्र था। बताया जाता है कि वह लाहटी शहर के रितानीमेनकाटू इलाके में रहता था। परिवार के अनुसार, वह 2025 में आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गया था। उसकी मां ममता रेड्डी ने पहले बताया कि 5 मई को मणिदीप ने फोन पर 5000 रुपये मांगे। मां ने तुरंत राशि उनके खाते में ट्रांसफर कर दी। इसके कुछ घंटों बाद ही वह लापता हो गया।

फिनिश पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि मणिदीप ने करीब 2500 रुपये खर्च कर बस से लाहटी से 100 किलोमीटर दूर हेलसिंकी पहुंचा। हेलसिंकी पहुंचने के बाद उन्हें एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट में खाना खाते और शॉपिंग मॉल में घूमते हुए देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार उसे शॉपिंग सेंटर के रास्ते पर चलते हुए देखा गया। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद उससे कोई संपर्क नहीं हो सका।

परिवार बार-बार पूछ रहे सवाल दूसरी ओर इस घटना के बाद मणिदीप के माता-पिता ने बार-बार पूछा है कि उनका बेटा अचानक लाहटी से हेलसिंकी क्यों गया? क्या कोई दबाव था? क्या कोई दुश्मन था? या कोई अन्य वजह थी? 'द इंडियन एक्सप्रेस' से बात करते हुए मां ममता रेड्डी ने बताया कि हमें नहीं पता कि उसे क्या हुआ। उसने सिर्फ छोटी रकम मांगी थी, फिर अचानक गायब हो गया।