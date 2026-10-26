शादी कर लो वरना लगा लूंगी फांसी, ब्वॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल पर दिखाया फंदा; 2 घंटे बाद मिली लाश

जानकारी के मुताबिक दोनों करीब 4 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों एक कंपनी में ही काम करते थे। रविवार रात मृतका ने अपने ब्वॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल लगाया। फिर…

तेलंगाना के हैदराबाद से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां माइंडस्पेस स्थित एक MNC में सीनियर एसोसिएट के पद पर कार्यरत 29 वर्षीय महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने रविवार सुबह अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना को लेकर कुछ हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक खुद की जान लेने से पहले मृतका ने थोड़ी देर पहले ही अपने कथित ब्वॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल कर फांसी का फंदा दिखाया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतका और उसके कलीग का शादी की बात पर विवाद हुआ था। कथित तौर पर मृतका ने वीडियो कॉल पर कलिग को पंखे से बंधी 'चुन्नी' दिखाकर खुदकुशी की धमकी दी थी। मृतका की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली अर्चना चौधरी मलिक के रूप में हुई है।

4 साल से था प्रेम संबंध पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि अर्चना और उसकी कंपनी में ही काम करने वाला युवक पिछले 4 सालों से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। पुलिस ने बताया कि मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला युवक शादीशुदा था और उसका अपनी पत्नी से तलाक का मामला चल रहा था।

खौफनाक वीडियो कॉल! माधापुर पुलिस के अनुसार रविवार तड़के करीब 2:30 बजे अर्चना ने अपने पार्टनर को वीडियो कॉल किया। तब युवक हैदराबाद से बाहर अपनी मां के साथ एक पारिवारिक कार्यक्रम में गया हुआ था। वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान अर्चना ने छत के पंखे से बंधी अपनी 'चुन्नी' दिखाई और कहा कि अगर उसने तुरंत उससे शादी नहीं की तो वह अपनी जान दे देगी।