शादी कर लो वरना लगा लूंगी फांसी, ब्वॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल पर दिखाया फंदा; 2 घंटे बाद मिली लाश
जानकारी के मुताबिक दोनों करीब 4 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों एक कंपनी में ही काम करते थे। रविवार रात मृतका ने अपने ब्वॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल लगाया। फिर…
तेलंगाना के हैदराबाद से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां माइंडस्पेस स्थित एक MNC में सीनियर एसोसिएट के पद पर कार्यरत 29 वर्षीय महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने रविवार सुबह अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना को लेकर कुछ हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक खुद की जान लेने से पहले मृतका ने थोड़ी देर पहले ही अपने कथित ब्वॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल कर फांसी का फंदा दिखाया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतका और उसके कलीग का शादी की बात पर विवाद हुआ था। कथित तौर पर मृतका ने वीडियो कॉल पर कलिग को पंखे से बंधी 'चुन्नी' दिखाकर खुदकुशी की धमकी दी थी। मृतका की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली अर्चना चौधरी मलिक के रूप में हुई है।
4 साल से था प्रेम संबंध
पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि अर्चना और उसकी कंपनी में ही काम करने वाला युवक पिछले 4 सालों से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। पुलिस ने बताया कि मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला युवक शादीशुदा था और उसका अपनी पत्नी से तलाक का मामला चल रहा था।
खौफनाक वीडियो कॉल!
माधापुर पुलिस के अनुसार रविवार तड़के करीब 2:30 बजे अर्चना ने अपने पार्टनर को वीडियो कॉल किया। तब युवक हैदराबाद से बाहर अपनी मां के साथ एक पारिवारिक कार्यक्रम में गया हुआ था। वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान अर्चना ने छत के पंखे से बंधी अपनी 'चुन्नी' दिखाई और कहा कि अगर उसने तुरंत उससे शादी नहीं की तो वह अपनी जान दे देगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक खौफजदा साथी ने सुबह करीब 5:30 बजे अर्चना के फ्लैट पर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद मिलने पर उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम जब दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तब अर्चना का शव पंखे से लटकता हुआ मिला। इसके बाद माधापुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें