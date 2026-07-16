हिंदू छात्र को होमवर्क में कलमा पढ़ने का टास्क, बवाल के बाद ऐक्शन; चली गई मुस्लिम महिला टीचर की नौकरी

हैदराबाद के एक निजी स्कूल में छह वर्षीय हिंदू छात्र को होमवर्क के रूप में कलमा याद करने का निर्देश दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। शिक्षक को बर्खास्त कर दिए जाने के बावजूद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।

हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में दूसरी कक्षा के हिंदू छात्र को होमवर्क के रूप में इस्लामी आयत (कलमा) याद करने का निर्देश दिए जाने के आरोप के बाद विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल प्रबंधन ने मामले सामने आने पर संबंधित शिक्षक को तुरंत बर्खास्त कर दिया है, जबकि पुलिस शिकायत की जांच कर रही है। इस घटना पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। विहिप ने इसे बच्चों का 'सुनियोजित धर्मांतरण' बताया है।

क्या है मामला? जानकारी के अनुसार, सईदाबाद स्थित 'सक्सेस द स्कूल' में कार्यरत शिक्षिका आयशा परवीन ने कक्षा दो के छात्रों को होमवर्क दिया था। होमवर्क के रूप में कलमा और सूरह फतिहा पढ़ने को कहा था। इसमें हिंदू छात्र भी थे। एक छात्र ने घर जाकर अपने माता-पिता को इसके बारे में जानकारी दी तो उन्हौंने इस पर आपत्ति जताई और स्कूल पहुंच प्रबंधन से इस विषय में जवाब मांगा। इसके बाद अभिभावकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

सोशल मीडिया पर छात्र के रिश्तेदार और स्कूल प्रबंधन के बीच हुई बहस का वीडियो भी वायरल हो गया। वायरल होने के बाद मामला और बिगड़ गया, और देखते ही देखते मामला सियासी रंग ले लिया। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत ऐक्शन लिया। और संबंधित शिक्षक को बर्खास्त कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत की जांच चल रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विहिप ने खोला मोर्चा विश्व हिंदू परिषद ने इस घटना को गंभीर बताते हुए स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा कि स्कूल ज्ञान के मंदिर हैं, न कि किसी विशेष धर्म की शिक्षा थोपने या कलमा सिखाने के केंद्र। भाग्यनगर में मासूम हिंदू छात्र को कलमा याद करने का निर्देश देना संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। दोषी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बंसल ने इसे 'बच्चों का धीरे-धीरे धर्मांतरण' का मामला करार दिया और पूछा कि कोई शिक्षक हिंदू छात्र को फातिहा या कलमा पढ़ने का निर्देश कैसे दे सकता है।

भाजपा का कांग्रेस पर हमला वहीं, भाजपा ने इस मुद्दे पर तेलंगाना कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि बहुत कम और बहुत देर से, स्कूल ने शिक्षक को निकाल दिया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। रेवंत रेड्डी और असदुद्दीन ओवैसी के शासन में हैदराबाद में ऐसा क्यों हो रहा है? पूनावाला ने इसे 'शिक्षा जिहाद' और 'जबरन कलमा परीक्षा' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और AIMIM ऐसे तत्वों को संरक्षण दे रही है। भाजपा के दूसरे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस का रुख साफ है। कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमानों का मतलब कांग्रेस। इसी वजह से तेलंगाना में धर्मांतरण माफिया सक्रिय है और हिंदू छात्रों को निशाना बना रहा है।