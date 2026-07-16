हिंदू छात्र को होमवर्क में कलमा पढ़ने का टास्क, बवाल के बाद ऐक्शन; चली गई मुस्लिम महिला टीचर की नौकरी
हैदराबाद के एक निजी स्कूल में छह वर्षीय हिंदू छात्र को होमवर्क के रूप में कलमा याद करने का निर्देश दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। शिक्षक को बर्खास्त कर दिए जाने के बावजूद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।
हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में दूसरी कक्षा के हिंदू छात्र को होमवर्क के रूप में इस्लामी आयत (कलमा) याद करने का निर्देश दिए जाने के आरोप के बाद विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल प्रबंधन ने मामले सामने आने पर संबंधित शिक्षक को तुरंत बर्खास्त कर दिया है, जबकि पुलिस शिकायत की जांच कर रही है। इस घटना पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। विहिप ने इसे बच्चों का 'सुनियोजित धर्मांतरण' बताया है।
क्या है मामला?
जानकारी के अनुसार, सईदाबाद स्थित 'सक्सेस द स्कूल' में कार्यरत शिक्षिका आयशा परवीन ने कक्षा दो के छात्रों को होमवर्क दिया था। होमवर्क के रूप में कलमा और सूरह फतिहा पढ़ने को कहा था। इसमें हिंदू छात्र भी थे। एक छात्र ने घर जाकर अपने माता-पिता को इसके बारे में जानकारी दी तो उन्हौंने इस पर आपत्ति जताई और स्कूल पहुंच प्रबंधन से इस विषय में जवाब मांगा। इसके बाद अभिभावकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
सोशल मीडिया पर छात्र के रिश्तेदार और स्कूल प्रबंधन के बीच हुई बहस का वीडियो भी वायरल हो गया। वायरल होने के बाद मामला और बिगड़ गया, और देखते ही देखते मामला सियासी रंग ले लिया। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत ऐक्शन लिया। और संबंधित शिक्षक को बर्खास्त कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत की जांच चल रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विहिप ने खोला मोर्चा
विश्व हिंदू परिषद ने इस घटना को गंभीर बताते हुए स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा कि स्कूल ज्ञान के मंदिर हैं, न कि किसी विशेष धर्म की शिक्षा थोपने या कलमा सिखाने के केंद्र। भाग्यनगर में मासूम हिंदू छात्र को कलमा याद करने का निर्देश देना संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। दोषी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बंसल ने इसे 'बच्चों का धीरे-धीरे धर्मांतरण' का मामला करार दिया और पूछा कि कोई शिक्षक हिंदू छात्र को फातिहा या कलमा पढ़ने का निर्देश कैसे दे सकता है।
भाजपा का कांग्रेस पर हमला
वहीं, भाजपा ने इस मुद्दे पर तेलंगाना कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि बहुत कम और बहुत देर से, स्कूल ने शिक्षक को निकाल दिया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। रेवंत रेड्डी और असदुद्दीन ओवैसी के शासन में हैदराबाद में ऐसा क्यों हो रहा है? पूनावाला ने इसे 'शिक्षा जिहाद' और 'जबरन कलमा परीक्षा' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और AIMIM ऐसे तत्वों को संरक्षण दे रही है। भाजपा के दूसरे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस का रुख साफ है। कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमानों का मतलब कांग्रेस। इसी वजह से तेलंगाना में धर्मांतरण माफिया सक्रिय है और हिंदू छात्रों को निशाना बना रहा है।
क्या बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री?
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पूछा कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष संगठन इस पर चुप क्यों हैं? उन्होंने 2028 के विधानसभा चुनाव के बाद तेलंगाना में भाजपा सरकार बनने पर सभी हिंदू छात्रों के लिए माथे पर तिलक लगाना अनिवार्य करने का भी संकेत दिया। फिलहाल इस मामले को लेकर
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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