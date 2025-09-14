हैदरबादा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरण के मांस और सींग के साथ 2 गिरफ्तार

पुलिस ने पुष्टि की कि हिरण के मांस और सींगों को रखना, उनका व्यापार करना या परिवहन करना गंभीर अपराध है। बयान में कहा गया कि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का उल्लंघन है, जिसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 10 किलोग्राम हिरण का मांस और तीन जोड़ी हिरण के सींग जब्त किए गए। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को वन्यजीव उत्पादों को गाड़ी में ले जाते समय पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, 13 सितंबर को रात करीब 11 बजे सूत्रों से जानकारी मिली कि दो व्यक्ति एक गाड़ी में हिरण का मांस और सींग ले जा रहे हैं।

सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम ने मौके पर पहुंची और गाड़ी को रोककर जांच की। तलाशी में 10 किलोग्राम हिरण का मांस, तीन जोड़ी हिरण के सींग और एक गाड़ी जब्त की गई। अधिकारियों ने बताया कि जब्त सामान और गिरफ्तार आरोपियों को आगे की जांच के लिए वन विभाग को सौंप दिया गया है। आरोपियों की पहचान हैदराबाद के टोलीचौकी निवासी डॉक्टर मोहम्मद सलीम मूसा (47) और नामपल्ली निवासी रियल एस्टेट व्यवसायी मोहम्मद इकबाल अली (48) के रूप में हुई है।