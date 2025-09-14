Hyderabad police arrested two people with deer meat and horns हैदरबादा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरण के मांस और सींग के साथ 2 गिरफ्तार, India News in Hindi - Hindustan
हैदरबादा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरण के मांस और सींग के साथ 2 गिरफ्तार

पुलिस ने पुष्टि की कि हिरण के मांस और सींगों को रखना, उनका व्यापार करना या परिवहन करना गंभीर अपराध है। बयान में कहा गया कि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का उल्लंघन है, जिसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, हैदराबादSun, 14 Sep 2025 07:27 PM
तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 10 किलोग्राम हिरण का मांस और तीन जोड़ी हिरण के सींग जब्त किए गए। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को वन्यजीव उत्पादों को गाड़ी में ले जाते समय पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, 13 सितंबर को रात करीब 11 बजे सूत्रों से जानकारी मिली कि दो व्यक्ति एक गाड़ी में हिरण का मांस और सींग ले जा रहे हैं।

सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम ने मौके पर पहुंची और गाड़ी को रोककर जांच की। तलाशी में 10 किलोग्राम हिरण का मांस, तीन जोड़ी हिरण के सींग और एक गाड़ी जब्त की गई। अधिकारियों ने बताया कि जब्त सामान और गिरफ्तार आरोपियों को आगे की जांच के लिए वन विभाग को सौंप दिया गया है। आरोपियों की पहचान हैदराबाद के टोलीचौकी निवासी डॉक्टर मोहम्मद सलीम मूसा (47) और नामपल्ली निवासी रियल एस्टेट व्यवसायी मोहम्मद इकबाल अली (48) के रूप में हुई है।

पुलिस ने पुष्टि की कि हिरण के मांस और सींगों को रखना, उनका व्यापार करना या परिवहन करना गंभीर अपराध है। बयान में कहा गया कि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का उल्लंघन है, जिसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। हैदराबाद पुलिस ने नागरिकों से वन्यजीवों की सुरक्षा में सहयोग करने और अवैध शिकार या प्रतिबंधित पशु उत्पादों की जानकारी तुरंत देने की अपील की। दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के डीसीपी चंद्र मोहन ने कहा कि जनता से अनुरोध है कि वे वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए पुलिस और वन अधिकारियों का सहयोग करें।

Hyderabad Telangana
