26/11 जैसे... 2 धमाके और 300 मौतों की धमकी; LeT नाम से आया लेटर, अलर्ट पर हैदराबाद पुलिस
लश्कर-ए-तैयबा के नाम से कथित तौर पर जारी एक आतंकी खत मिलने के बाद हैदराबाद पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस खत में शहर में बड़ा हमला करने की धमकी दी गई है, जिसे लतीफ भट की हत्या का बदला बताया गया है।
हैदराबाद पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लश्कर-ए-तैयबा के नाम से एक खत मिला है, जिसमें शहर में दो बम धमाके करके कम से कम 300 लोगों को मारने और 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों जैसा हमला दोहराने की धमकी दी गई है। इस धमकी को दक्षिण कश्मीर के लश्कर आतंकी लतीफ भट की हत्या का बदला बताया गया है, जिसे 18 नवंबर को कुलगाम के जंगलपोरा में एनकाउंटर में मार गिराया गया था।
दो बम धमाके करने की धमकी
हैदराबाद सिटी के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (स्पेशल ब्रांच) ने सीनियर पुलिस अधिकारियों को लिखे एक लेटर में बताया कि भेजने वाले ने शहर में दो बम धमाके करने की धमकी दी है। खत में साफ कहा गया है कि इन धमाकों का मकसद कम से कम 300 लोगों को मारना है। साथ ही भेजने वाले ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों को उसी तारीख को हैदराबाद में दोहराने की भी धमकी दी है।
क्यों दी गई धमकी?
बताया जा रहा है कि यह धमकी दक्षिण कश्मीर के लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट की हत्या का बदला लेने के लिए दी गई है। लतीफ भट को 18 नवंबर को कुलगाम जिले के जंगलपोरा इलाके में एक एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। खत में उसे लश्कर का आतंकी बताया गया है और उसकी मौत का बदला लेने की बात कही गई है।
खत मिलने के बाद हैदराबाद पुलिस अलर्ट हो गई है। होटल टूरिस्ट प्लाजा, काचीगुडा, काचीगुडा रेलवे स्टेशन के साथ-साथ भीड़-भाड़ वाली पब्लिक जगहों, होटलों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, धार्मिक स्थानों और अन्य जरूरी जगहों पर सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत करने की बात कही गई है।
साथ ही संदिग्ध लोगों, लावारिस सामान, गाड़ियों और किसी भी अजीब गतिविधि पर खास ध्यान देने को कहा गया है। इसके अलावा पेट्रोलिंग को और बढ़ाने, एंटी-सैबोटेज चेक किए जाएं और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल रखने को कहा गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से समय रहते निपटा जा सके।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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