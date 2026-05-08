घर में घुसकर पूर्व IPS अफसर की पत्नी का मर्डर, नेपाल की नौकरानी गायब; तलाश में पुलिस
हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स में रिटायर्ड IPS अफसर की पत्नी सुनंदा की घर में हत्या। घर से कीमती सामान और हाल ही में रखी गई नेपाली नौकरानी फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
हैदराबाद के सबसे पॉश इलाकों में शुमार जुबली हिल्स में शुक्रवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां एक पूर्व आईपीएस (IPS) अधिकारी की पत्नी की उनके ही घर में हत्या कर दी गई। पुलिस को इस वारदात के पीछे घर की नई नौकरानी और उसके साथियों का हाथ होने का शक है। घटना के बाद से ही नेपाल की रहने वाली यह नौकरानी फरार है।
पहली मंजिल पर मिला शव
पुलिस के मुताबिक, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी विनय रंजन रे की 55 वर्षीय पत्नी सुनंदा का शव प्रशासन नगर स्थित उनके तीन मंजिला घर की पहली मंजिल पर पाया गया। शुरुआती जांच में पुलिस का मानना है कि हाल ही में काम पर रखी गई नेपाली नौकरानी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है।
दम घोंटकर हत्या और लूटपाट
लूट के इरादे से मर्डर: पुलिस के अनुसार, 55 वर्षीय सुनंदा पूर्व आईपीएस अधिकारी विनय रंजन रे की पत्नी थीं। शुरुआती जानकारी से पता चला है कि आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद घर से सोने के गहने और नकदी भी लूट ली है।
हर एंगल से जांच: हालांकि, पुलिस अभी सिर्फ लूट के एंगल पर ही नहीं रुकी है, बल्कि अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। फिलहाल जांच एकदम शुरुआती दौर में है।
शहर से बाहर थे पति: बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह खौफनाक वारदात हुई, पूर्व आईपीएस अफसर विनय रंजन रे शहर से बाहर गए हुए थे।
नेपाली गैंग का हाथ?: वारदात की सूचना मिलने के बाद खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने आशंका जताई है कि इस घटना में नेपाली समुदाय के कुछ लोग शामिल हो सकते हैं।
सख्त कार्रवाई का भरोसा: विधायक ने साफ कहा है कि इस वारदात को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
एक्शन में पुलिस, विशेष टीमें गठित
कमिश्नर पहुंचे मौके पर: हत्या की सूचना मिलते ही हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया।
फोरेंसिक जांच: फोरेंसिक टीम ने भी क्राइम सीन का बारीकी से निरीक्षण किया है और वहां से जरूरी सबूत इकट्ठा किए हैं।
आरोपियों की तलाश तेज: जुबली हिल्स पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने फरार नौकरानी और उसके सहयोगियों का पता लगाने व उन्हें गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टीमों का गठन कर दिया है और उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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