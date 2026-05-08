Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

घर में घुसकर पूर्व IPS अफसर की पत्नी का मर्डर, नेपाल की नौकरानी गायब; तलाश में पुलिस

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, हैदराबाद
share

हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स में रिटायर्ड IPS अफसर की पत्नी सुनंदा की घर में हत्या। घर से कीमती सामान और हाल ही में रखी गई नेपाली नौकरानी फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी।

घर में घुसकर पूर्व IPS अफसर की पत्नी का मर्डर, नेपाल की नौकरानी गायब; तलाश में पुलिस

हैदराबाद के सबसे पॉश इलाकों में शुमार जुबली हिल्स में शुक्रवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां एक पूर्व आईपीएस (IPS) अधिकारी की पत्नी की उनके ही घर में हत्या कर दी गई। पुलिस को इस वारदात के पीछे घर की नई नौकरानी और उसके साथियों का हाथ होने का शक है। घटना के बाद से ही नेपाल की रहने वाली यह नौकरानी फरार है।

पहली मंजिल पर मिला शव

पुलिस के मुताबिक, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी विनय रंजन रे की 55 वर्षीय पत्नी सुनंदा का शव प्रशासन नगर स्थित उनके तीन मंजिला घर की पहली मंजिल पर पाया गया। शुरुआती जांच में पुलिस का मानना है कि हाल ही में काम पर रखी गई नेपाली नौकरानी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है।

दम घोंटकर हत्या और लूटपाट

लूट के इरादे से मर्डर: पुलिस के अनुसार, 55 वर्षीय सुनंदा पूर्व आईपीएस अधिकारी विनय रंजन रे की पत्नी थीं। शुरुआती जानकारी से पता चला है कि आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद घर से सोने के गहने और नकदी भी लूट ली है।

हर एंगल से जांच: हालांकि, पुलिस अभी सिर्फ लूट के एंगल पर ही नहीं रुकी है, बल्कि अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। फिलहाल जांच एकदम शुरुआती दौर में है।

शहर से बाहर थे पति: बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह खौफनाक वारदात हुई, पूर्व आईपीएस अफसर विनय रंजन रे शहर से बाहर गए हुए थे।

नेपाली गैंग का हाथ?: वारदात की सूचना मिलने के बाद खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने आशंका जताई है कि इस घटना में नेपाली समुदाय के कुछ लोग शामिल हो सकते हैं।

सख्त कार्रवाई का भरोसा: विधायक ने साफ कहा है कि इस वारदात को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

ये भी पढ़ें:एक ही रात में डबल मर्डर से दहला गया जी, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

एक्शन में पुलिस, विशेष टीमें गठित

कमिश्नर पहुंचे मौके पर: हत्या की सूचना मिलते ही हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया।

फोरेंसिक जांच: फोरेंसिक टीम ने भी क्राइम सीन का बारीकी से निरीक्षण किया है और वहां से जरूरी सबूत इकट्ठा किए हैं।

आरोपियों की तलाश तेज: जुबली हिल्स पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने फरार नौकरानी और उसके सहयोगियों का पता लगाने व उन्हें गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टीमों का गठन कर दिया है और उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में मर्डर केस घटे, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार; जानें राजधानी का क्राइम रेट
Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Hyderabad Crime News IPS
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , Election Result 2026 Live in Hindi, पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम लाइव , असम चुनाव परिणाम लाइव , आज का मौसम Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।