पति से लड़ाई का गुस्सा बच्चे पर उतारा, मां ने 10 महीने के लड़के को जहर देकर मार डाला

संक्षेप: हैदराबाद में एक 27 वर्षीय महिला ने पति से झगड़े के बाद अपने बेटे को जहर देकर मार डाला और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में यह घरेलू हिंसा का मामला लग रहा है।

हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक 27 वर्षीय महिला घरेलू झगड़ों से तंग आकर सबसे पहले अपने 10 महीने के बच्चे को जहर देकर मार डाला और फिर उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला का अपने पति के साथ झगड़ा चल रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक महिला और बच्चों को मृत अवस्था में देखने के बाद बच्चे की नानी ने भी आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचा लिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक महिला की पहचान 27 वर्षीय सुषमा के रूप में हुई है। सुषमा की शादी चार साल पहले चार्टर्ड अकाउंटेट यशवंथ रेड्डी से हुई थी। दंपत्ति का एक दस महीने का बेटा था। परिवार के सदस्यों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा हो रहा था।

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि झगड़े के कुछ दिन बाद सुषमा अपनी मां ललिता के घर आई थी। इसी दौरान उसने अपने बच्चे के साथ खुद को कमरे में बंद कर लिया और जहर खा लिया। जब रात में यशवंत भी वहां पहुंचा तो उसने अपने बच्चे और पत्नी को कमरे के अंदर बंद पाया। दरवाया तोड़ने के बाद वह दोनों ही बेहोशी की हालत में मिले, इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दोनों की मौत की खबर सुनकर ललिता ने भी आत्महत्या करने का प्रयास किया लेकिन उन्हें बचा लिया गया।