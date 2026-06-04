अब हैदराबाद में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक; फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा
हैदराबाद के अमीरपेट स्थित हेलमेट बाजार में गुरुवार को भीषण आग लग गई। घटना के बाद दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हैं। सुरक्षा के लिहाज से इलाके की घेराबंदी कर ट्रैफिक को नियंत्रित किया गया है।
हैदराबाद के भीड़भाड़ वाले अमीरपेट इलाके में स्थित 'हेलमेट बाजार' में गुरुवार को भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि इस बड़े अग्निकांड में अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कम से कम सात गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया और राहत-बचाव का काम शुरू कर दिया गया।
आस-पास की दुकानों को बचाने की जद्दोजहद
न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दमकल कर्मियों ने लपटों पर काबू पाने के लिए बड़े स्तर पर सघन अभियान शुरू कर दिया है। चूंकि यह एक बेहद घना कमर्शियल एरिया है, इसलिए दमकल कर्मियों की सबसे पहली प्राथमिकता आग को आस-पास के प्रतिष्ठानों और दुकानों तक फैलने से रोकने की है। आग से कई दुकानें जलकर खाक हो गईं।
धुएं के गुबार के बीच आग से जूझते दमकल कर्मी
घटनास्थल से सामने आए विजुअल्स में मार्केट कॉम्प्लेक्स से धुएं का घना गुबार आसमान की तरफ उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं, दमकल कर्मी लगातार इस भयानक आग से जूझते नजर आ रहे हैं। आपातकालीन और बचाव कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है।
घटनास्थल के आस-पास ट्रैफिक (यातायात) को रेगुलेट किया गया है, ताकि फायर ब्रिगेड और बचाव टीमों को काम करने में किसी तरह की बाधा का सामना न करना पड़े। इस आपातकालीन स्थिति से निपटने और मदद के लिए पुलिस के साथ-साथ स्थानीय नागरिक प्रशासन (सिविक) के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। राहत की बात यह है कि इस भीषण आग में फिलहाल किसी के घायल होने या जान जाने की कोई खबर नहीं आई है।
कई जगह आग का तांडव
एक दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित एक होटल में भीषण आग लग गई थी। बुधवार सुबह होटल 'फ्लरिश इन' में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। मृतकों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे, जो पास के अस्पतालों में इलाज करा रहे अपने रिश्तेदारों की तीमारदारी के लिए आए थे और होटल में ठहरे हुए थे।
वहीं आज 4 जून को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक निजी अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में भीषण आग लगने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। एक वरिष्ठ जिला अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह घटना जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित प्रसाद अस्पताल में हुई।
नगर आयुक्त ऋतुराज सिंह ने कहा, ''अब तक पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई अन्य लोग घायल हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।'' इससे पहले, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया था कि सुबह घटना की सूचना मिलने पर मृतकों की संख्या तीन थी। उन्होंने बताया कि आईसीयू में लगभग 13 से 15 मरीजों का इलाज चल रहा था, जिन्हें उनके परिजन अन्य अस्पतालों में ले गए हैं।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें