थाइलैंड से तस्करी कर लाया गया 2 करोड़ रुपये का हाइब्रिड गांजा जब्त, एक व्यक्ति गिरफ्तार
केरल के कोच्चि में सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक व्यक्ति के पास से करीब 2 करोड़ रुपये मूल्य का हाइब्रिड गांजा जब्त किया है। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कोच्चि के वदुथला निवासी जकारिया टाइटस नामक आरोपी को गुरुवार को कूरियर सेवा कार्यालय से पार्सल लेते समय पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि यह पार्सल थाईलैंड से आया था। पार्सल से लगभग दो करोड़ रुपये मूल्य का 2 किलोग्राम हाइब्रिड गांजा बरामद किया गया, जिसे टाइटस के वाहन में रखा गया था।
गांजे की खास तकनीकों से उगाई गई विभिन्न प्रजातियों को मिला कर हाइब्रिड गांजा तैयार किया जाता है ताकि इसका नशा और प्रभाव ज्यादा हो। सामान्य गांजे से ज्यादा खतरनाक और महंगे हाइब्रिड गांजे की नशे के कारोबार में मांग बढ़ रही है। सीमा शुल्क विभाग को शक है कि टाइटस कोच्चि में एक सक्रिय मादक पदार्थ तस्कर है। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की गई और शहर में उसकी गतिविधियों की जांच की जा रही है।
थाईलैंड से मंगाए गए गांजे की जब्ती में वृद्धि
सीमा शुल्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हाल के महीनों में कोच्चि में थाईलैंड से मंगाए गए गांजे की जब्ती में वृद्धि हुई है। अधिकारियों ने बताया कि रिमांड प्रक्रिया के तहत टाइटस को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरी ओर, यूपी के कौशांबी जिले में पुलिस ने लग्जरी कार से तस्करी के लिए ले जाया जा रहा 105 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। एक अंतरराज्यीय तस्कर की गिरफ्तारी भी हुई है। गांजा की अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपये है। कौशांबी के अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कोखराज थाने की पुलिस ने गश्त के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर स्थित होटल के बाहर लग्जरी कार संदिग्ध अवस्था में खड़ी थी। इसे देखकर उसकी जांच की गई और कार के अंदर से बड़े-बड़े झोलों में रखा हुआ एक क्विंटल 5 किलोग्राम गांजा बरामद किया।