पति बोला- जो करना है करो, पत्नी ने कर ली आत्महत्या; HC ने कहा- यह उकसाने जैसी बात नहीं

दोनों की शादी जुलाई 2025 में हुई थी और शुरुआत में वे आरोपी के माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते थे। शिकायतकर्ता का आरोप था कि आरोपी अपनी पत्नी के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताता था।

Bombay High Court: एक महिला का पति से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। बहस के बाद पति ने गुस्से में आकर पत्नी से कहा कि 'तुम्हें जो करना है करो'। यह सुनकर महिला और भड़क गई और उसने आत्महत्या कर ली। महिला के मायके वालों ने उसके पति के खिलाफ केस दर्ज कराया और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम बात कहते हुए आरोपी पति को जमानत दे दी।

कोर्ट ने कहा कि घरेलू झगड़े के दौरान गुस्से में कहे गए शब्द प्रथम दृष्टया आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं आते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि काम की व्यस्तता के कारण पति का अपनी पत्नी के साथ समय न बिता पाना या उसे बाहर न ले जा पाने के कारण दोनों के बीच कलह तो हो सकता है लेकिन इसे क्रूरता नहीं माना जा सकता है।

जस्टिस मिलिंद एन. जाधव ने इस मामले में फैसला सुनाया। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 108, 85 और 3(5) के तहत दर्ज FIR पर सुनवाई करते हुए उन्होंने आरोपी पति को जमानत दे दी।

एक महीने से परिवार से अलग रहे थे दोनों आपको बता दें कि दोनों की शादी जुलाई 2025 में हुई थी और शुरुआत में वे आरोपी के माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते थे। शिकायतकर्ता का आरोप था कि आरोपी अपनी पत्नी के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताता था। उसे रिश्तेदारों के यहां या बाहर ले जाने से बचता था। जब पत्नी उसके करीब आने की कोशिश करती थी तो वह उसे रोकता था। घटना से लगभग एक महीने पहले ही दोनों एक अलग फ्लैट में रहने चले गए।

गुस्से में पत्नी ने कर ली आत्महत्या एक दिन दोनों के बीच फिर झगड़ा हुआ। पत्नी ने पति से कहा कि अगर वह उसकी बात नहीं सुनेगा तो वह आत्महत्या कर लेगी। इस पर पति ने गुस्से में कहा कि 'जो करना है करो' और वह अपने भाई से मिलने के लिए घर से बाहर चला गया। इसके बाद पत्नी ने अपने मामा से इस बारे में बात की और आत्महत्या कर ली।