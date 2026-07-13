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फिर एक पति की गई जान, पत्नी ने मोबाइल सिर पर दे मारा; गंभीर चोट से मौत

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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शुरुआती इलाज के बाद आदमी की हालत में सुधार होता दिखाई दिया। डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर मानते हुए अस्पताल से छुट्टी दे दी, जिसके बाद वह अपने घर लौट आया। परिवार को उम्मीद थी कि अब उसकी तबीयत सामान्य हो जाएगी।

फिर एक पति की गई जान, पत्नी ने मोबाइल सिर पर दे मारा; गंभीर चोट से मौत

ओडिशा के बलांगीर जिले में पारिवारिक विवाद के दौरान एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि पति-पत्नी के बीच घर में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने गुस्से में आकर पति के सिर पर मोबाइल फोन से वार कर दिया। इस हमले में आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तुरंत इलाज के लिए बलांगीर जिला मुख्यालय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया।

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रिपोर्ट के मुताबिक, प्राथमिक इलाज के बाद आदमी की हालत में सुधार होता दिखाई दिया। डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर मानते हुए अस्पताल से छुट्टी दे दी, जिसके बाद वह अपने घर लौट आया। परिवार को उम्मीद थी कि अब उसकी तबीयत सामान्य हो जाएगी। घर पहुंचने के कुछ समय बाद अचानक उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। परिजनों ने बिना देर किए उसे दोबारा जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। हालांकि सभी प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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पुलिस कर रही पूरी घटना की जांच

घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामूली घरेलू विवाद का इतना दुखद अंत किसी ने नहीं सोचा था। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि गुस्से में उठाया गया एक कदम किस तरह किसी परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़कर यह पता लगाया जा रहा है कि व्यक्ति की मौत का वास्तविक कारण क्या था और चोट कितनी गंभीर थी।

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पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जांच अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर, ओडिशा में पिता की ओर से वर्षों तक यौन उत्पीड़न किए जाने से तंग आकर खुद को आग लगाने वाली 22 वर्षीय युवती ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। विवाहित युवती ने गंजाम जिले में अपनी ससुराल के मकान में खुद को कथित तौर पर आग लगाई, जिसकी वजह से वह करीब 75 प्रतिश तक जल गई। हाईस्कूल में शिक्षक लड़की के पिता को वर्षों तक, यहां तक कि शादी हो जाने के बावजूद उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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