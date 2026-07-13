फिर एक पति की गई जान, पत्नी ने मोबाइल सिर पर दे मारा; गंभीर चोट से मौत

शुरुआती इलाज के बाद आदमी की हालत में सुधार होता दिखाई दिया। डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर मानते हुए अस्पताल से छुट्टी दे दी, जिसके बाद वह अपने घर लौट आया। परिवार को उम्मीद थी कि अब उसकी तबीयत सामान्य हो जाएगी।

ओडिशा के बलांगीर जिले में पारिवारिक विवाद के दौरान एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि पति-पत्नी के बीच घर में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने गुस्से में आकर पति के सिर पर मोबाइल फोन से वार कर दिया। इस हमले में आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तुरंत इलाज के लिए बलांगीर जिला मुख्यालय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया।

रिपोर्ट के मुताबिक, प्राथमिक इलाज के बाद आदमी की हालत में सुधार होता दिखाई दिया। डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर मानते हुए अस्पताल से छुट्टी दे दी, जिसके बाद वह अपने घर लौट आया। परिवार को उम्मीद थी कि अब उसकी तबीयत सामान्य हो जाएगी। घर पहुंचने के कुछ समय बाद अचानक उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। परिजनों ने बिना देर किए उसे दोबारा जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। हालांकि सभी प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस कर रही पूरी घटना की जांच घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामूली घरेलू विवाद का इतना दुखद अंत किसी ने नहीं सोचा था। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि गुस्से में उठाया गया एक कदम किस तरह किसी परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़कर यह पता लगाया जा रहा है कि व्यक्ति की मौत का वास्तविक कारण क्या था और चोट कितनी गंभीर थी।