ऐसा शक्की पति… घर के हर कोने में लगा रखा था CCTV, महिला से बात करने पर भी पिटाई; पत्नी ने कर ली आत्महत्या

महिला के परिवारवालों वालों के आरोप हैं कि विशाखा के ससुराल वाले इस बात से बेहद नाराज थे कि उन्हें शादी में उनकी उम्मीद के मुताबिक तोहफे और इज्जत नहीं मिली। इस वजह से वे विशाखा को लगातार परेशान कर रहे थे।

विशाखा की शादी को महज 48 दिन हुए थे। खुशियों के सपने लेकर नए घर में आने वाली विशाखा को भनक तक नहीं थी कि ससुराल में उसकी जिंदगी एक कैदी से भी बदतर हो जाएगी। लेकिन 2 महीने से भी कम समय में उसके डॉक्टर पति और ससुराल वालों ने उसकी जिंदगी को इस कदर नरक बना दिया कि उसे अपनी जान देनी पड़ी है। विशाखा तिलककर महज 26 साल की थी।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामला महाराष्ट्र के ठाणे का है। यहां अंबरनाथ इलाके में रहने वाली विशाखा ने ससुराल वालों के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अब विशाखा के परिवार ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि उसका पति नितिन तिलककर ना सिर्फ उसे पीटता था बल्कि घर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा रखा था, ताकि उसकी हर हरकत पर नजर रख सके।

शादी के बाद करने लगे प्रताड़ित रिपोर्ट के मुताबिक विशाखा और पेशे से डॉक्टर नितिन तिलककर की शादी इसी साल 30 अप्रैल को हुई थी। विशाखा के परिवार वालों का कहना है कि शादी से पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही ससुराल वालों का रंग बदलने लगा। मायके वालों का आरोप है कि विशाखा के ससुराल वाले इस बात से बेहद नाराज थे कि उन्हें शादी में उनकी उम्मीद के मुताबिक तोहफे और इज्जत नहीं मिली। विशाखा पर लगातार अपने माता-पिता के घर से सोने के गहने और पैसे लाने का दबाव बनाया जाने लगा।

महिला पड़ोसी से बात करने पर भी पिटाई विशाखा के परिवार के एक सदस्य ने बताया कि पति किस कदर क्रूरता की हदें पार करता था। उन्होंने बताया, “नितिन ने विशाखा की हर हरकत पर चौबीसों घंटे नजर रखने के लिए घर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हुए थे। वह किससे मिल रही है, क्या कर रही है, सब पर मॉनिटर से नजर रखता था। विशाखा जब भी किसी से बात करती, तो घर लौटने पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती थी।”

खुदकुशी करने से महज दो दिन पहले विशाखा ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला से बात की थी। सीसीटीवी में यह देखने के बाद पति ने उसकी बुरी तरह पिटाई की। इसके बाद पीड़िता ने अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक खुदकुशी से पहले विशाखा ने अपनी मां को फोन कर ससुराल में खुद पर हो रहे इस अत्याचार की बात बताई थी और माता-पिता उसे वापस अपने घर लाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि इससे पहले खबर मिली कि विशाखा ने अपनी जान दे दी है।