गंदे वीडियो बनाने को पति ने बेडरूम में लगाए कैमरे, महिला सरकारी अधिकारी के आरोप

महाराष्ट्र में एक हैरान करने वाले मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने आरोप लगाए हैं कि पति ने दहेज हासिल करने के लिए पति ने बेडरूम में स्पाई कैमरे लगा दिए, ताकि निजी पलों को रिकॉर्ड किया जा सके। खबर है कि महिला सरकारी अधिकारी है। फिलहाल, पुलिस ने शिकायत मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी है।

पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस का कहना है महिला अधिकारी ने शिकायत की है कि पति ने चुपके से कमरे में स्पाई कैमरा लगाए हैं। साथ ही आरोप हैं कि वह 1.5 लाख रुपये के दहेज की मांग कर रहा है और शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। 31 वर्षीय महिला के आरोप हैं कि पति ने बाथरूम में भी कैमरा लगा दिए हैं।

महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अधिकारी के पति, सास, पति की तीन बहनों और दो बहनों के पतियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। महिला महाराष्ट्र सरकार में क्लास 2 अधिकारी है। महिला के आरोप हैं कि पति ने स्पाई कैमरा इसलिए लगाए हैं, ताकि निजी पलों की रिकॉर्डिंग कर सके।