पत्नी का कटा सिर लेकर काली मंदिर में बैठा 'साइको' पति, दो बेटे भी थे साथ; खौफनाक मंजर
पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में एक शख्स पत्नी की हत्या कर उसका कटा सिर लेकर काली मंदिर पहुंच गया। उसके दोनों बेटे भी साथ थे। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस से कहा- नौकरी छूटने के बाद मैं साइको हो गया हूं।
पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में बुधवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां एक व्यक्ति कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसका सिर लेकर काली मंदिर पहुंच गया। वह मंदिर के अंदर पत्नी का कटा हुआ सिर अपनी गोद में रखकर बैठा था। इस दौरान उसके दोनों बेटे भी उसके पास बैठे थे।
आरोपी की पहचान रिंटू घोष के रूप में हुई है। वह पहले बस कंडक्टर का काम करता था। स्थानीय लोगों की नजर जब मंदिर में बैठे व्यक्ति पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
मंदिर में गोद पर रखा था पत्नी का सिर, हाथ में थी चाकू
यह घटना गंगारामपुर के अंतर्गत नारायणपुर के वार्ड नंबर चार स्थित एक काली मंदिर की है। पुलिस के मुताबिक, रिंटू घोष मंदिर के अंदर हाथ में चाकू लिए बैठा था और उसकी गोद में पत्नी का कटा हुआ सिर रखा था।
मृतका की पहचान 35 वर्षीय सीमा सरकार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पत्नी की हत्या करने के बाद उसका सिर लेकर मंदिर पहुंचा था। गंगारामपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक पूर्णेंदु कुंडू के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ महिला का शव भी बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
नौकरी छूटने के बाद बिगड़ी मानसिक हालत? पुलिस वैन में कही ये बात
गिरफ्तारी के बाद जब रिंटू घोष को पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था, तब उसने अपनी नौकरी जाने का जिक्र किया। उसने पत्रकारों से कहा, “एनबीएसटीसी (नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन) की नौकरी छूटने और पुलिस थाने जाने के बाद मैं साइको हो गया हूं।”
रिश्तेदार ने बताया, आर्थिक तंगी से जूझ रहा था आरोपी
आरोपी के रिश्तेदार राजेश प्रमाणिक के मुताबिक, बस कंडक्टर की नौकरी छूटने के बाद रिंटू घोष को घर चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उसने इसके बाद छोटे-मोटे कारोबार में भी हाथ आजमाया, लेकिन आमदनी का कोई स्थायी जरिया नहीं तलाश पाया।
रिश्तेदार ने यह भी दावा किया कि हाल के दिनों में आरोपी के रहन-सहन और व्यवहार में बदलाव आया था। उसने कथित तौर पर मांसाहारी भोजन छोड़कर शाकाहारी खाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उसका व्यवहार तांत्रिक गतिविधियों जैसा भी बताया गया।
हत्या की वजह जानने में जुटी पुलिस
पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है, ताकि हत्या के पीछे की असली वजह का पता लगाया जा सके। जांच में उसकी निजी परिस्थितियों, नौकरी छूटने के बाद पैदा हुई आर्थिक मुश्किलों और हाल के दिनों में उसके व्यवहार में आए बदलावों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस हत्या के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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