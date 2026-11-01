पति IAS, पत्नी IPS; 6.16 करोड़ में खरीदी 40 विला, 1.8 करोड़ मिलेगा रेंट
समझौतों के तहत 1.80 करोड़ रुपये का सालाना किराया मिलना तय हुआ। उदयपुर के कॉटेज से 80 लाख रुपये और अलवर के विला से 1 करोड़ रुपये सालाना देने की बात पर दोनों के बीच सहमति बनी।
वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी वरिष्ठ IPS अधिकारी प्रशाखा माथुर इन दिनों सुर्खियों में हैं।दोनों ही पति-पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच चल रही है। आरोप हैं कि इनके पास दो रिसॉर्ट्स में 40 लग्जरी विला और कॉटेज से हैं। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को इन आरोपों की जांच करने की मंजूरी दी है। इसमें जांच की जाएगी कि क्या रिसॉर्ट चलाने वाली कंपनी को कोई प्रशासनिक लाभ दिया गया था या नहीं। राजस्थान सरकार ने इन दोनों अधिकारियों का तबादला करते हुए अगले आदेश तक नई पोस्टिंग के इंतजार वाली लिस्ट में डाल दिया है।
यह विवाद लेन-देन से जुड़ा है। आरोप है कि इस अधिकारी कपल ने उदयपुर के बुझड़ा में 20 कॉटेज और अलवर के अजबगढ़ में 20 विला खरीदे। कुल 6.16 करोड़ रुपये की कीमत वाली ये संपत्तियां सीधे गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी गईं, जो इन रिसॉर्ट्स का संचालन करती है। इस पूरे मामले सबसे रोचक बात यह है कि इसकी खरीद के बाद इसी कंपनी को यह संपत्तियां लीज पर दे दी गईं।
1.8 करोड़ का सालाना किराया
समझौतों के तहत 1.80 करोड़ रुपये का सालाना किराया मिलना तय हुआ। उदयपुर के कॉटेज से 80 लाख रुपये और अलवर के विला से 1 करोड़ रुपये सालाना देने की बात पर दोनों के बीच सहमति बनी।
क्या कंपनी IAS अफसर ने पहुंचाया फायदा?
एसीबी इस बात की जांच कर रहा है कि क्या शिखर अग्रवाल ने उद्योग विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे प्रमुख सरकारी विभागों में अपने कार्यकाल के दौरान इस कंपनी को कोई आधिकारिक लाभ पहुंचाया था। जांचकर्ता इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या कंपनी को निर्माण संबंधी मंजूरियों में ढील दी गई, क्लीयरेंस जल्दी दिलाई गई या कोई विशेष रियायती निवेश पैकेज दिया गया।
शुरुआती जांच से पता चलता है कि कई विला बाजार भाव से काफी कम कीमत पर रजिस्टर कराए गए थे। वित्तीय रिकॉर्ड बताते हैं कि जिस दिन कई विला की बिक्री के दस्तावेज फाइनल हुए, उसी दिन रिसॉर्ट कंपनी को सरकार की ओर से एक विशेष रियायती पैकेज दिया गया था।
आपको बता दें कि ये 40 संपत्तियां इस दंपति, उनके दो वयस्क बेटों और माता-पिता के नाम पर रजिस्टर थीं। अधिकारियों द्वारा हाल ही में दाखिल की गई सालाना संपत्ति रिटर्न में इन सभी संपत्तियों का पूरा विवरण नहीं दिया गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाओं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति होने के पहलुओं का आकलन किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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