ऐसे सैकड़ों सिद्दारमैया पैदा होंगे तब भी...RSS के ऊपर बैन की बात पर किसका भड़क उठा गुस्सा

संक्षेप: सनातन के खिलाफ सोचने के लिए और आरएएस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऐसे सैकड़ों सिद्दारमैया को जन्म लेना होगा। यह बातें महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा।

Mon, 20 Oct 2025 05:43 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
सनातन के खिलाफ सोचने के लिए और आरएएस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऐसे सैकड़ों सिद्दारमैया को जन्म लेना होगा। यह बातें महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा। सनातन धर्म इतना महान है कि यह सभी को ठीक कर देगा। नितेश राणे उस बयान पर टिप्पणी कर रहे थे, जिसमें सिद्दारमैया ने लोगों को सनातनियों की संगत से दूर रहने के लिए कहा है। बताया जाता है कि कर्नाटक के सीएम ने यह भी कहा है कि आरएसएस से सावधान रहने की जरूरत है।

