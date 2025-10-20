Hindi NewsIndia NewsHundreds of such Siddaramaiah will have to take birth to ban RSS say angry Nitesh Rane
ऐसे सैकड़ों सिद्दारमैया पैदा होंगे तब भी...RSS के ऊपर बैन की बात पर किसका भड़क उठा गुस्सा
संक्षेप: सनातन के खिलाफ सोचने के लिए और आरएएस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऐसे सैकड़ों सिद्दारमैया को जन्म लेना होगा। यह बातें महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा।
Mon, 20 Oct 2025 05:43 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
सनातन के खिलाफ सोचने के लिए और आरएएस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऐसे सैकड़ों सिद्दारमैया को जन्म लेना होगा। यह बातें महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा। सनातन धर्म इतना महान है कि यह सभी को ठीक कर देगा। नितेश राणे उस बयान पर टिप्पणी कर रहे थे, जिसमें सिद्दारमैया ने लोगों को सनातनियों की संगत से दूर रहने के लिए कहा है। बताया जाता है कि कर्नाटक के सीएम ने यह भी कहा है कि आरएसएस से सावधान रहने की जरूरत है।
लेखक के बारे मेंDeepak
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।