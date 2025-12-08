बाबरी मस्जिद की नींव डालने वाले हुमायूं कबीर का दो दिन बाद ही बड़ा यू-टर्न, अब क्या बोले?

संक्षेप: कबीर ने यह भी दावा किया था कि वह कोलकाता में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में शामिल होने के बाद ऑफिशियली अपना इस्तीफा देंगे। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर भी कबीर से और दूरी बनाने का फैसला किया है।

Humayun Kabir: पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित विधायक और शनिवार को मुर्शीदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने अपने पुराने स्टैंड से यू-टर्न ले लिया है और कहा है कि वो पश्चिम बंगाल विधानसभा से इस्तीफा नहीं देंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की नींव रखने के कुछ दिनों बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन मस्जिद की नींव रखने के दो दिन बाद अपने स्टैंड से पलटते हुए मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर से MLA कबीर ने कहा, "अब मेरे इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है। मैं MLA पद से इस्तीफा नहीं दे रहा हूं।"

इसके साथ ही कबीर ने दावा किया कि उनके चुनाव क्षेत्र के लोगों ने उनसे इस्तीफा न देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, "लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है। वे नहीं चाहते कि मैं इस्तीफा दूं। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए, मैंने अपने इस्तीफे का फैसला वापस ले लिया है।" कबीर ने पहले ऐलान किया था कि वह 22 दिसंबर को नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने से पहले 17 दिसंबर को असेंबली से इस्तीफ़ा दे देंगे।

TMC का कबीर से और दूरी बनाने का फैसला कबीर ने यह भी दावा किया था कि वह कोलकाता में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में शामिल होने के बाद ऑफिशियली अपना इस्तीफा देंगे। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर भी कबीर से और दूरी बनाने का फैसला किया है। TMC नेताओं ने कहा कि सदन में उनके बैठने का अरेंजमेंट बदला जाएगा। पार्टी सूत्रों ने बताया कि MLA बने रहने के उनके फैसले के बाद, TMC लेजिस्लेटिव पार्टी ने कबीर की सीट को BJP बेंच के पास शिफ्ट करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि रूलिंग पार्टी के सदस्यों से दूरी बनाए रखी जा सके।

अलग बैठाने कै फैसला कुछ दिनों में इससे पहले, कबीर को उनके पिछले मिनिस्टर स्टेटस की वजह से ट्रेजरी बेंच के पास सबसे आगे की लाइन में सीट दी गई थी। 2012 में कांग्रेस से TMC में शामिल होने के बाद उन्होंने पशु संसाधन राज्य मंत्री के तौर पर काम किया था, लेकिन 2015 के रेजिनगर उपचुनाव में हार के बाद उन्हें अपना मिनिस्टर पद खोना पड़ा था। TMC के चीफ़ व्हिप निर्मल घोष ने कहा कि पार्टी हालात पर करीब से नज़र रख रही है। उन्होंने PTI को बताया, “सस्पेंड किए गए MLA को असेंबली में बिठाने का फैसला अगले कुछ दिनों में लिया जाएगा।”