पुलिसवाले को मारा थप्पड़, हिरासत में लिया गया हुमायूं कबीर का बेटा; पूरा मामला

संक्षेप:

बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर सुर्खियों में आए हुमायूं कबीर के बेटे को कोलकाता में हिरासत लिया गया है। हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद पर अपने पिता की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसवाले को थप्पड़ मारने का आरोप है।

Dec 28, 2025 04:22 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर सुर्खियों में आए हुमायूं कबीर के बेटे को कोलकाता में हिरासत लिया गया है। हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद पर अपने पिता की हिरासत में तैनात एक पुलिसवाले को थप्पड़ मारने का आरोप है। गौरतलब है कि जनता उन्नयन पार्टी के चेयरपरसन हुमायूं कबीर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। हुमायूं कबीर भरतपुर से टीएमसी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। हालांकि मस्जिद की नींव डालने के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। कबीर की सुरक्षा में तैनात पुलिस कांस्टेबल ने मामले में शिकायत दर्ज कराई है।

क्या बोले हुमायूं कबीर
पुलिस सूत्रों के मुताबिक आजाद पर पुलिसवाले को मारने और गाली देने का आरोप है। कांस्टेबल की शिकायत के बाद पुलिस ने आजाद के घर पहुंचकर कुछ देर तक पूछताछ की। इसके बाद उन्हें शक्तिपुर पुलिस थाने ले जाया गया। उस वक्त हुमायूं कबीर घर पर नहीं थे। बाद में अपने बेटे को हिरासत में लिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए हुमायूं कबीर ने आरोप लगाया कि कांस्टेबल ने उनके बेटे पर हमला किया और उसने केवल खुद का बचाव किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस वाकये का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। कबीर ने एसपी ऑफिस के घेराव की भी चेतावनी दी है।

कबीर ने कहा कि सुरक्षा गार्ड मेरे कमरे में घुस गया था और मुझे पीटने की कोशिश कर रहा था। मेरे बेटे ने उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। अगर पुलिस चाहे तो कार्रवाई कर सकती है, लेकिन मैं उन्हें चेतावनी दे रहा हूं, आने वाले गुरुवार को हम दोपहर 12 बजे एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। हम इस बात का जवाब मांगेंगे कि वे बिना किसी सूचना के मेरे आवास पर क्यों आए। मैंने पहले भी इस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की थी। उसने इस बार मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मेरे बेटे ने मुझे हमले से रोका था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं हमले का सीसीटीवी दिखाऊंगा।

सूत्रों से पता चलता है कि यह घटना कबीर के सामने हुई। कथित तौर पर वह आज सुबह अपने बेटे और कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपने विधायक कार्यालय में बैठक कर रहे थे जब एक कांस्टेबल उनके पास आया और छुट्टी का अनुरोध किया। कबीर ने मना कर दिया, और इससे दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद कथित तौर पर कबीर के बेटे ने कांस्टेबल को थप्पड़ मार दिया।

West Bengal Kolkata
