Hindi NewsIndia NewsHumayun Kabir now made Ex Policeman Candidate from Baliganj instead of Nisha Chaterjee west Bengal Elections
हिन्दू महिला OUT, मुस्लिम चेहरा IN; हुमायूं कबीर ने अब किसे बनाया बालीगंज से उम्मीदवार, बढ़ा विवाद

संक्षेप:

West Bengal Elections: हुमायूं कबीर के इस कदम का विरोध भी होने लगा है। उम्मीदवारी वापस लिए जाने से आगबबूला निशा चटर्जी ने कबीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निशा ने आरोप लगाया कि हिंदू होने के चलते उनका टिकट काटा गया है।

Dec 24, 2025 06:45 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे हुमायूं कबीर ने अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए अपनी नई राजनीतिक पार्टी जनता उन्नयन पार्टी (JUP) से बालीगंज सीट से निशा चटर्जी की जगह अब सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी अबू हसन को उम्मीदवार बनाया है। यह बदलाव निशा चरटर्जी की उम्मीदवारी वापस लेने के 24 घंटे से भी कम समय के भीतर बुधवार को हुआ। कबीर के अनुसार, चटर्जी की उम्मीदवारी इसलिए वापस ली गई थी क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति पार्टी की छवि के अनुरूप नहीं है।

कबीर ने हसन का नाम घोषित करने के बाद कहा, “हसन मेरे मामा नहीं, बल्कि मेरी मां के रिश्ते के भाई हैं। उनके बच्चों को कुछ चिंताएं थीं, जिनका मैं समाधान करूंगा। उनकी जीत सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है।" वहीं हसन ने पत्रकारों से कहा, “मैं राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैंने अपना पूरा जीवन पुलिसकर्मी के रूप में बिताया है। हुमायूं ने जोर देकर कहा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए।” मूल रूप से राजनगर के रहने वाले हसन कई वर्षों से शहर के बेकबागान में रह रहे हैं।

22 दिसंबर को कबीर ने बनाई नई पार्टी

चार दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस से निलंबित होने के बाद, कबीर ने कहा था कि वह अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे और विधानसभा चुनावों के लिए 100 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेंगे। कबीर ने सोमवार (22 दिसंबर) को आधिकारिक तौर पर अपनी पार्टी का गठन किया और 10 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इनमें से दो सीटों से उन्होंने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।

हुमायूं कबीर के इस कदम का विरोध भी हो रहा

हुमायूं कबीर के इस कदम का विरोध भी होने लगा है। उम्मीदवारी वापस लिए जाने से आगबबूला निशा चटर्जी ने हुमायूं कबीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निशा ने आरोप लगाया कि हिंदू होने के चलते ही उनका टिकट काटा गया है। निशा ने कहा, "मुझे पार्टी से निकाल दिया और कहा गया कि वो हिंदू हैं।" उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सेकुलर होती तो ऐसा कतई नहीं होता। निशा ने कहा कि उन्होंने तो बाबरी मस्जिद निर्माण का समर्थन भी किया था। बावजूद इसके उनका टिकट काट दिया गया। कबीर ने सोमवार को पार्टी की घोषणा करते हुए दक्षिण कोलकाता के बालीगंज समेत आठ विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। (भाषा इनपुट्स के साथ)

