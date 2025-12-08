Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsHumayun Kabir name misfired Another MLA same name received 200 calls donation
हुमायूं कबीर के नाम पर गफलत, समान नाम वाले दूसरे विधायक को चंदा के लिए आए 200 फोन

संक्षेप:

तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक ने शनिवार को मुर्शिदाबाद के रेजिनगर क्षेत्र के बेलडांगा में प्रस्तावित मस्जिद के लिए चंदे की अपील की, तो उन्होंने शायद ही सोचा होगा कि इसके बाद उनकी पार्टी के सहयोगी, डेबरा के विधायक को फोन आने लगेंगे।

Dec 08, 2025 11:36 pm ISTNiteesh Kumar भाषा
share

पश्चिम बंगाल की राजनीति में गलत पहचान का एक अजीब मामला सामने आया है, जहां हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शैली की एक मस्जिद की नींव रखी। मगर, 200 किलोमीटर दूर पश्चिम मेदिनीपुर के डेबरा में समान नाम वाले दूसरे विधायक को चंदा के लिए करीब 200 फोन आए। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक ने शनिवार को मुर्शिदाबाद के रेजिनगर क्षेत्र के बेलडांगा में प्रस्तावित मस्जिद के लिए चंदे की अपील की, तो उन्होंने शायद ही सोचा होगा कि इसके बाद उनकी पार्टी के सहयोगी, डेबरा के विधायक को फोन आने लगेंगे। पिछले दो दिन से डेबरा विधायक के मोबाइल फोन पर विभिन्न राज्यों से अजनबियों के फोन लगातार आ रहे हैं, जिनमें से अधिकांश एक ही अपील कर रहे हैं कि मस्जिद के लिए दान को लेकर क्यूआर कोड दीजिए।

घर के अंदर कहे जातिसूचक शब्द, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के तहत रद्द किया मुकदमा

डेबरा के विधायक ने बताया, 'पिछले एक सप्ताह से मुझे मुर्शिदाबाद के हुमायूं कबीर के लिए लगातार आने वाले कॉल और संदेशों को सुनने में काफी दिक्कत हो रही है। यह गलत पहचान का मामला है।' भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी ने कहा, 'कॉल करने वाले लगभग सभी लोग मुर्शिदाबाद मस्जिद के लिए पैसे भेजना चाहते हैं। मुझे बार-बार समझाना पड़ रहा है कि मैं मुर्शिदाबाद वाला हुमायूं कबीर नहीं हूं। मैं अलग शख्स हूं, हालांकि हम दोनों ही टीएमसी विधायक हैं, जब तक कि पिछले हफ़्ते उन्हें निलंबित नहीं कर दिया गया।' उन्होंने बताया कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मुंबई, हरियाणा, राजस्थान और यहां तक ​​कि विदेशों से भी फोन आ रहे हैं।

डेबरा विधायक की क्या है अपील

डेबरा विधायक हुमायूं कबीर ने 2021 में राजनीति में शामिल होने के लिए पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने कहा, 'मैं आमतौर पर सभी अज्ञात नंबरों को उठाता हूं। पिछले दो दिनों में मुझे करीब 200 ऐसे फोन आए होंगे। मैं उनसे विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि वे सही नंबर ढूंढें और दूसरे हुमायूं कबीर से सीधे संपर्क करें।' डेबरा विधायक ने फेसबुक पर भी अपना रुख स्पष्ट किया। बाद में एक संदेश पोस्ट करके उन्होंने कहा, 'मंदिर और मस्जिद राजनीतिक कुश्ती के अखाड़े नहीं हैं, बल्कि प्रार्थना और पूजा के स्थान हैं।'

मस्जिद के लिए कितना मिला चंदा

वहीं, टीएमसी से निलंबित भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर के सहयोगियों के अनुसार, शनिवार को आयोजन स्थल पर 11 बड़े दान पात्र रखे गए थे। रविवार शाम तक चार दानपात्र और नकदी से भरी एक बोरी को गिनती के लिए खोला गया, जिसमें 37.33 लाख रुपये नकद मिले। क्यूआर कोड के जरिए ऑनलाइन चंदे के रूप में अब तक 93 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
