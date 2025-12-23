TMC की सीटें शून्य करने पर उतारू हुमायूं कबीर, ममता बनर्जी का नाम लेकर दी चुनौती; क्या प्लान

संक्षेप: खबरें थीं कि मस्जिद की नींव रखने के फैसले को लेकर सीएम ममता बनर्जी विधायक हुमायूं कबीर से नाराज थीं। हालांकि, इसे लेकर टीएमसी की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया था। इसके बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था।

TMC से निलंबित होने के बाद अब विधायक हुमायूं कबीर सोमवार को नई पार्टी का ऐलान कर चुके हैं। वह JUP यानी जनता उन्नयन पार्टी के जरिए पश्चिम बंगाल चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि सीएम ममता की अगुवाई वाली टीएमसी मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में खाता भी नहीं खोल सकेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोमवार को उन्होंने कहा, '12 दिसंबर 2012 को मुख्यमंत्री ममता ने मुझे अपने समय के 35 मिनट दिए थे। उस दिन मैंने कुछ भी नहीं मांगा था। साल 2011 में टीएमसी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन मुर्शिदाबाद में टीएमसी सिर्फ एक सीट जीत सकी। जबकि, कांग्रेस ने 14 सीटें जीती। मैं ममता बनर्जी को चुनौती देता हूं कि आप एक भी सीट जीतकर दिखा दें। हम ममता बनर्जी की पार्टी को मुर्शिदाबाद में शून्य पर ले आएंगे।'

उन्होंने कहा, 'मैं भारतीय जनता पार्टी को भी चेतावनी देता हूं। अगर आपने 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, तो मैं उन्हें 100 सीटें जीतकर दिखा दूंगा।'

सोमवार को बेलाडांगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कबीर ने कहा कि उनका लक्ष्य विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करना है। राज्य में विधानसभा चुनाव होने में छह महीने से भी कम समय बचा है। उन्होंने दावा किया, 'ममता बनर्जी 2026 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेंगी; वह पूर्व मुख्यमंत्री होंगी। वह अब वैसी नहीं रहीं जैसी मैं उन्हें जानता था और अब वह आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं।'

घोषित कर दिए उम्मीदवार कबीर ने भगबंगोला और रानीनगर सीटों से अपने हमनामों को पार्टी उम्मीदवार घोषित किया। उन्होंने मुर्शिदाबाद से मनीष पांडे और दक्षिण कोलकाता के बालीगंज से निशा चटर्जी को उम्मीदवार बनाया। हाजी इबरार हुसैन को पश्चिम मिदनापुर के खड़गपुर ग्रामीण से, मुस्केरा बीबी को मालदा के बैसनाबनगर से और वहीद-उर-रहमान को दक्षिण दिनाजपुर के हरिरामपुर से प्रत्याशी घोषित किया।

कबीर ने इससे पहले घोषणा की थी कि वह राज्य विधानसभा की 294 सीटों में से 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का इरादा रखते हैं। मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल जिला है। इस क्षेत्र में राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 30 सीटें हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य में अगली सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी और मुर्शिदाबाद में जेयूपी, सीपीआई(एम), इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) और कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी।