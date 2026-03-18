ममता बनर्जी के खिलाफ मुस्लिम कैंडिडेट का हुमायूं कबीर ने किया ऐलान, बना रहे हैं 'बाबरी मस्जिद'
भवानीपुर सीट पर पहले से ही कड़े मुकाबले में एक और पहलू जोड़ने वाले एक कदम के तहत, कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी दक्षिण कोलकाता की इस सीट पर ममता बनर्जी के खिलाफ पूनम बेगम को उम्मीदवार बनाएगी, जो एक गैर-बंगाली मुस्लिम उम्मीदवार हैं।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने बुधवार को अपनी नई बनाई पार्टी 'आम जनता उन्नयन पार्टी' के 15 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हाई-प्रोफाइल भवानीपुर सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी। कबीर को पिछले साल तृणमूल कांग्रेस से निकाल दिया गया था। वह हाल के महीनों में मुर्शिदाबाद जिले में ‘बाबरी मस्जिद’ की अपनी योजना को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। इस कदम से राज्य में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई थीं।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कबीर ने कहा, "हम 182 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। आज, हम मालदा और मुर्शिदाबाद के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रहे हैं। पूरी लिस्ट रविवार को दोपहर करीब एक बजे जारी की जाएगी।" टीएमसी के पूर्व नेता ने यह भी संकेत दिया कि एआईएमआईएम, उनकी पार्टी के साथ तालमेल बिठाकर, कुछ सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। भवानीपुर सीट पर पहले से ही कड़े मुकाबले में एक और पहलू जोड़ने वाले एक कदम के तहत, कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी दक्षिण कोलकाता की इस सीट पर बनर्जी के खिलाफ पूनम बेगम को उम्मीदवार बनाएगी, जो एक गैर-बंगाली मुस्लिम उम्मीदवार हैं।
ममता के मुस्लिम वोट में सेंध लगाने की कोशिश
इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की सबसे जोरदार लड़ाइयों में से एक देखने की उम्मीद है, जहां बनर्जी का मुकाबला भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी से होगा। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि भवानीपुर में एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारने का कबीर का फैसला, सत्ताधारी पार्टी के अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाने की एक कोशिश भी हो सकता है- भले ही यह सेंध मामूली ही क्यों न हो। कबीर खुद मुर्शिदाबाद जिले की दो सीटों-रेजीनगर और नाओदा से चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए वे अपने पिछले राजनीतिक गढ़ भरतपुर को छोड़ देंगे, जहां से उन्होंने पिछले चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी।
किन उम्मीदवारों को दिया टिकट
पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों में पूर्वी बर्दवान के पूर्वस्थली उत्तर से बापन घोष, कांडी से कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के पूर्व दामाद यासीन हैदर, और बेलडांगा से सैयद अहमद कबीर शामिल हैं। मालदा जिले में, पार्टी ने रतुआ से रॉयल इस्लाम, मालतीपुर से अब्दुल मिनाज शेख, बैष्णवनगर से मुस्कुरा बीबी, मानिकचक से अबू शैद, और सुजापुर से नसीमुल हक़ को मैदान में उतारा है। अन्य उम्मीदवारों में भरतपुर से सैयद खुबैब अमीन, बेहाला पूर्व से अनुपम रोहदागिर, फरक्का से इम्तियाज मोल्ला, और हरिहरपाड़ा से विजय शेख शामिल हैं। कबीर, जिन्हें कई विवादों के बाद तृणमूल कांग्रेस से निकाल दिया गया था, अपनी पार्टी को एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे मुस्लिम-बहुल जिलों में। हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि नई पार्टी का चुनावी असर काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वह अल्पसंख्यक वोटों को बांटने में सफल होती है, जो हाल के चुनावों में पारंपरिक रूप से टीएमसी के पीछे एकजुट रहे हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
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