हमारी खोपड़ी सनक गई तो... बिलावल भुट्टो पर भड़के मिथुन चक्रवर्ती; बोले- फिर तो आ जाएगा सुनामी

अभिनेता से राजनेता बने भाजपा नेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि अगर हमारी खोपड़ी सनक गई तो फिर एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेगा। मंगलवार को कोलकाता में पत्रकारों से बात करते हुए, मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, "अगर ऐसी बातें करते रहेंगे और हमारी झोपड़ी सनक गई, तो फिर एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेगा। उनका इशारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैन्य बलों की साहसिक कार्रवाई की तरफ था।

भाजपा नेता की यह टिप्पणी बिलावल भुट्टो की उस गीदड़भभकी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो युद्ध भड़क जाएगा। चक्रवर्ती ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री द्वारा सिंधु जल संधि में बदलाव को लेकर भारत को दी गई नई चेतावनी की कड़ी आलोचना की।

ऐसा बाँध बनाने के बारे में भी सोचा है… बाद में पाकिस्तान पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए उन्होंने आगे कहा, "हमने एक ऐसा बाँध बनाने के बारे में भी सोचा है, जहाँ 140 करोड़ लोग पेशाब करेंगे। उसके बाद, हम बाँध खोल देंगे, और सुनामी आ जाएगी।" उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान के लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैंने यह सब उनके (बिलावल भुट्टो) लिए कहा है।

सिंधु जल समझौता स्थगित करना हमारी संस्कृति पर हमला- बिलावल सिंध सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए बिलावल भुट्टो ने सोमवार को दावा किया कि सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान से दूर मोड़ना देश के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता खासकर सिंध पर हमला है। बिलावल ने कहा, “अगर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधु नदी पर हमले की घोषणा करते हैं, तो वे हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता पर हमला करते हैं।”