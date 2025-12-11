हुक्का पानी किया बंद या सामाजिक बहिष्कार, तो जाना पड़ेगा जेल; इस राज्य में बिल पेश

संक्षेप: विधेयक में कहा गया है कि यह देखा गया है कि राज्य में अलग-अलग समुदायों में अब भी जाति या समुदाय पंचायतों जैसी गैर-न्यायिक संस्थाओं द्वारा बहिष्कार, अलग-अलग सज़ा देना जैसे संवैधानिक तरीके चलन में हैं, जिसके कारण व्यक्तियों या समूहों को सम्मान के साथ जीवन जीने में बहुत परेशानी होती है।

कर्नाटक सरकार ने आज (गुरुवार, 11 दिसंबर को) विधानसभा में एक ऐसा विधेयक पेश किया है, जो खासकर जाति पंचायतों द्वारा किसी व्यक्ति या परिवारों या समूह के सामाजिक बहिष्कार या उसका हुक्का पानी बंद करने के फैसले या ऐसे कदम पर रोक लगाता है, और उसे अपराध घोषित करता है। इस विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर तीन साल तक की जेल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। राज्य के समाज कल्याण मंत्री एच सी महादेवप्पा ने विधानसभा में ‘कर्नाटक सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध और निवारण) विधेयक, 2025' पेश किया है, जिसमें सामाजिक बहिष्कार के 20 रूप बताए गए हैं।

इन बहिष्कारों में किसी के साथ लेन-देन करने, उसके लिए काम करने या कारोबार करने से मना करना, मौके देने से मना करना, जिसमें सेवाओं तक पहुंच या सेवाएं के लिए अनुबंध के मौके भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, किसी भी आधार पर सामाजिक, धार्मिक या सामुदायिक कार्यक्रमों, सभाओं, बैठकों या जुलूसों में भाग लेने से पीड़ित पक्ष को रोकना, उसका सामाजिक बहिष्कार करना, सुविधाओं तक पहुंचने से रोकना, संबंध तोड़ना और अन्य कई बातें भी उसके अंतर्गत आती हैं।

सामाजिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है विधेयक में कहा गया है कि यह देखा गया है कि राज्य में अलग-अलग समुदायों में अब भी जाति या समुदाय पंचायतों जैसी गैर-न्यायिक संस्थाओं द्वारा बहिष्कार, अलग-अलग सज़ा देना जैसे संवैधानिक तरीके चलन में हैं, जिसके कारण व्यक्तियों या समूहों को सम्मान के साथ जीवन जीने में बहुत परेशानी होती है। विधेयक में कहा गया है कि इसका समुदाय के सामाजिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है और समाज में गलत भावना और मनमुटाव पैदा होता है। इसमें कहा गया है, ‘‘इसलिए समाज से इन बुरी और गैर-संवैधानिक प्रथाओं को खत्म करना ज़रूरी है।’’