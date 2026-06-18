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ममता बनर्जी को अब हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी ही होंगे विपक्ष के नेता

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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इससे पहले बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर सवाल भी उठाए थे। हालांकि अब हाईकोर्ट ने ऋतब्रत बनर्जी ही विपक्ष के नेता होंगे।

ममता बनर्जी को अब हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी ही होंगे विपक्ष के नेता

विधानसभा से लेकर संसद तक बगावत झेल रहीं ममता बनर्जी को अब हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी से बागी हुए विधायक ऋतब्रत बनर्जी के विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले पार्टी ने यहां विधानसभा स्पीकर रथेंद्र बोस के इस फैसले को चुनौती दी थी। ममता खेमे के विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने इस सिलसिले में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

इससे पहले ममता बनर्जी के वफादार माने जाने वाले वरिष्ठ विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने स्पीकर के इस फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी। टीएमसी ने याचिका में तर्क दिया था कि स्पीकर ने राजनीतिक दल के आधिकारिक फैसले और व्हिप की अनदेखी कर संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत काम किया है। यह तर्क भी दिया गया कि उन्होंने पार्टी के फैसले के बजाय केवल एक गुट की संख्या के आधार पर फैसला किया, जो गलत है।

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कोर्ट ने उठाए थे सवाल

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी स्पीकर के फैसले को लेकर सख्त टिप्पणियां की थीं। कोर्ट ने कहा था कि प्राकृतिक न्याय के तहत स्पीकर को अंतिम फैसले पर पहुंचने से पहले सभी संबंधित पक्षों की बात सुननी चाहिए थी। कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया था कि क्या केवल जालसाजी के आरोपों के आधार पर मूल प्रस्ताव को दरकिनार किया जा सकता है, और क्या दावों की जांच पूरी किए बिना स्पीकर स्वतंत्र रूप से बहुमत का फैसला कर सकते हैं। बुधवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

कैसे शुरू हुआ विवाद

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 80 सीटें मिली हैं। इसके बाद मुख्य विपक्षी दल होने की वजह से नेता प्रतिपक्ष का पद टीएमसी के पाले में आना था। हालांकि टीएमसी में अंदरूनी कलह की खबरें सामने आने लगीं। 6 मई को टीएमसी नेतृत्व ने वरिष्ठ नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक बनाने की सिफारिश स्पीकर को भेजी। लेकिन ऋतब्रत बनर्जी और संदीपान साहा सहित कई विधायकों ने दावा किया कि बैठक में ऐसा कोई प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ था और जो लिस्ट सौंपी गई है, उसमें कम से कम 14 विधायकों के दस्तखत फर्जी हैं।

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ऋतब्रत बनर्जी ने ठोका दावा

आरोप लगाए जाने के बाद टीएमसी ने 1 जून को ऋतब्रत बनर्जी और संदीपान साहा को पार्टी से निष्काषित कर दिया। इसके बाद ऋतब्रत बनर्जी और संदीपान साहा पार्टी के कई नाराज विधायकों का समर्थन लेकर विधानसभा पहुंच गए और ऋतब्रत बनर्जी ने नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का दावा ठोंक दिया। ऋतब्रत बनर्जी के पास 58 विधायकों का समर्थन था, जिसके बाद स्पीकर रथेंद्र बोस ने ऋतब्रत के गुट को मान्यता देते हुए उन्हें नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया।

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लोकसभा में भी बगावत

अब अदालत के इस फैसले के बाद ऋतब्रत बनर्जी के विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर कामकाज संभालने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। वे गुरुवार से शुरू हो रहे पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष के नेता के रूप में हिस्सा ले पाएंगे। वहीं ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। विधानसभा में करीब 60 विधायक बागी गुट के साथ हैं। वहीं लोकसभा में भी 20 सांसदों ने एक अलग पार्टी ज्वॉइन कर NDA को समर्थन देने का ऐलान किया है।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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