24 घंटे काम, नींद का भी हिसाब नहीं! जयशंकर ने बताई कैसी है उनकी विदेश मंत्री वाली जिंदगी

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंदुस्तान लीडरशिप समिट 2026 में अपनी व्यस्त दिनचर्या का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे लगातार विदेश यात्राओं, देर रात फोन कॉल और बदलते टाइम जोन के बीच काम करते हैं। जानिए योग, संगीत और किताबों के जरिए कैसे रखते हैं खुद को फिट।

सात साल से संभाल रहे विदेश मंत्री की जिम्मेदारी, एस जयशंकर ने बताया कितना मुश्किल है रोज का शेड्यूल (तस्वीर- वीडियोग्रैब)

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी व्यस्त दिनचर्या और काम के दबाव को लेकर कई दिलचस्प बातें शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए उनका हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी वह देश में होते हैं तो कभी किसी दूसरे देश में। लगातार यात्राएं, अलग-अलग टाइम जोन, देर रात तक फोन कॉल और दुनिया भर की घटनाओं पर नजर रखना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। इसके बावजूद वह अपनी सेहत और मानसिक सुकून के लिए योग, संगीत, फिल्में और किताबों के लिए समय निकालने की कोशिश करते हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2026 में बातचीत के दौरान जयशंकर ने बताया कि एक सक्रिय विदेश मंत्री के लिए सामान्य दिनचर्या का पालन करना आसान नहीं है। उनके मुताबिक, इस जिम्मेदारी में न तो सोने का कोई निश्चित समय होता है और न ही सात-आठ घंटे की नींद का नियमित चक्र बनाए रखना हमेशा संभव होता है। उन्हें परिस्थितियों और काम की जरूरत के हिसाब से अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ती है।

हर दिन बदलता है समय और काम का तरीका हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर-इन-चीफ आर सुकुमार ने बातचीत के दौरान जयशंकर से पूछा कि करीब सात साल से विदेश मंत्री जैसे तनावपूर्ण पद पर काम करते हुए वह कैसा महसूस करते हैं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी रहती है। इस सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि वह अच्छा महसूस कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी दिनचर्या के बारे में कोई एक तय तस्वीर पेश नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका हर दिन दूसरे दिन से काफी अलग होता है।

जयशंकर ने बताया कि विदेश मंत्री के रूप में उन्हें अक्सर एक देश से दूसरे देश की यात्रा करनी पड़ती है। अलग-अलग देशों में समय का अंतर होने के कारण उनके काम के घंटे भी लगातार बदलते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें रात में यात्रा करनी पड़ती है, देर रात फोन कॉल करने होते हैं और फिर कुछ समय सोने के बाद दोबारा काम में जुटना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी लगातार रखना भी उनकी जिम्मेदारी का अहम हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय घटनाओं और बदलते हालात पर नजर रखने के साथ-साथ उन्हें भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपनी घरेलू जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं। ऐसे में दिन का कोई निश्चित समय तय करना मुश्किल हो जाता है।

उनके मुताबिक, इस तरह की जिंदगी में व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। वह अपने काम और यात्रा के कार्यक्रम को उसी हिसाब से व्यवस्थित करते हैं, जिस समय जैसी जरूरत होती है। उन्होंने यह भी बताया कि इस व्यस्तता को उन्होंने अपनी जीवनशैली का हिस्सा बना लिया है।

व्यस्त शेड्यूल के बीच योग और संगीत से खुद को रखते हैं फिट लगातार काम, यात्राओं और समय की कमी के बीच अपनी सेहत का ध्यान रखना भी जयशंकर के लिए जरूरी है। उन्होंने बातचीत में बताया कि वह अपनी दिनचर्या में व्यक्तिगत आराम और मानसिक सुकून के लिए भी जगह बनाने की कोशिश करते हैं।

जयशंकर ने कहा कि वह नियमित रूप से योग करते हैं। इसके अलावा संगीत सुनना भी उन्हें पसंद है। कभी-कभी वह फिल्म देखने के लिए समय निकालते हैं और किताबें पढ़ना भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा है।

उन्होंने अपनी जीवनशैली के बारे में बताते हुए कहा कि वह इन सभी सामान्य गतिविधियों को अपनी व्यस्त जिंदगी में शामिल करने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि काम की जिम्मेदारियों के साथ-साथ शारीरिक रूप से फिट रहना और खुद को मानसिक तौर पर सहज रखना भी जरूरी है।

दुनिया में बढ़ती उथल-पुथल के बीच बढ़ी विदेश मंत्री की जिम्मेदारी जयशंकर ने बातचीत में मौजूदा दौर को बेहद उथल-पुथल वाला समय बताया। आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। अलग-अलग देशों के बीच संबंध, व्यापार, सुरक्षा, युद्ध और कूटनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत के विदेश मंत्री की जिम्मेदारी केवल दूसरे देशों के साथ बातचीत करने तक सीमित नहीं रहती।

कौन हैं एस जयशंकर? डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं और वे भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। वह भारत के अनुभवी राजनयिकों में गिने जाते हैं। 30 मई 2019 को उन्हें पहली बार केंद्र सरकार में विदेश मंत्री बनाया गया था।

जयशंकर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एमफिल तथा पीएचडी की।

उन्होंने 1977 में भारतीय विदेश सेवा (IFS) ज्वाइन की थी। अपने राजनयिक करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वह 2000 से 2004 तक चेक गणराज्य में भारत के राजदूत रहे। इसके बाद 2007 से 2009 तक सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त के रूप में काम किया।