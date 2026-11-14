यूपी चुनाव में मायावती के साथ जाएगी सपा? अखिलेश यादव का जवाब; कांग्रेस से गठबंधन पर क्या बोले
HTLS 2026: यूपी चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी, मायावती की बसपा के साथ गठबंधन करेगी? इसको लेकर अखिलेश यादव का अहम बयान आया है। नई दिल्ली में चल रहे ‘हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट (HTLS) 2026’ में बोलते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कई अहम मुद्दों पर बात की।
HTLS 2026: यूपी चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी, मायावती की बसपा के साथ गठबंधन करेगी? इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव का अहम बयान आया है। नई दिल्ली में चल रहे ‘हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट (HTLS) 2026’ में बोलते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कई अहम मुद्दों पर बात की। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही कांग्रेस के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर भी कई बातें कहीं। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के ऊपर जमकर सियासी तीर छोड़े। अयोध्या में हार से लेकर और केंद्र में सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की भूमिका को लेकर भी अखिलेश ने अपनी राय रखी।
दो-टूक रखी बात
मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर अखिलेश ने दो-टूक अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में है। उन्होंने कहा कि हम अपने गठबंधन को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अखिलेश ने साफ कहा कि बसपा के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो गठबंधन कांग्रेस के साथ है, वही रहेगा।
हमारा बस एक ही लक्ष्य
अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा बस एक ही लक्ष्य है, इंडिया गठबंधन का एक ही लक्ष्य है, वह भाजपा को हराना है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी टिप्पणी की। अखिलेश ने 2024 लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में भाजपा की हार बहुत कुछ कहती है। उन्होंने कहा कि 2014 में यूपी ने बनवाई भाजपा की सरकार। लेकिन जब 2024 में यह लोग यूपी में हारे तो अब गठबंधन की सरकार है।
बहुजन समाज पीडीए के साथ
बसपा के मौजूदा हालात पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल बसपा बहुत कमजोर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोग पीडीए के साथ, कभी लोहिया और बाबा भीमराव आंबेडकर ने मिलकर काम किया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा का वोट कम हो रहा है। इन लोगों ने सिर्फ समाज को बांटने का काम किया। अखिलेश ने कहा कि किसी ने सोचा था कि अयोध्या हार जाएगी भाजपा? असल में इन लोगों ने यूपी के साथ भेदभाव किया। यूपी के साथ वादा तोड़ा। अखिलेश ने आगे कहा कि भाजपा ने पिछड़े, दलित आदिवासी अल्पसंख्यक को धर्म को धोखा दिया। यह जनता देख रही है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।