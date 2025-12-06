Hindustan Hindi News
जब दुनिया में स्लोडाउन की बात होती है, तब भारत ग्रोथ की कहानी लिखता है: HTLS में बोले PM मोदी

जब दुनिया में स्लोडाउन की बात होती है, तब भारत ग्रोथ की कहानी लिखता है: HTLS में बोले PM मोदी

हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब दुनिया में स्लोडाउन की बात होती है, तब भारत ग्रोथ की कहानी लिखता है। इस दौर में भारत अलग ही लीग में दिख रहा है और आत्मविश्वास से भरा हुआ है।

Dec 06, 2025 07:11 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा जब दुनिया में स्लोडाउन की बात होती है, तब भारत ग्रोथ की कहानी लिखता है। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2025 में पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है, लेकिन इस दौर में भी हमारा भारत अलग ही लीग में दिख रहा है। भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में ट्रस्ट का क्राइसिस दिखता है, तब भारत ट्रस्ट का पिलर बन रहा है, जब दुनिया फ्रेगमेंटेशन की तरफ जा रही है, तब भारत ब्रिज बिल्डर बन रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारत में क्वार्टर-2 की जीडीपी के आंकड़े आए हैं। आठ फीसदी से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है। यह सिर्फ नंबर नहीं हैं, यह स्ट्रॉन्ग माइक्रो इकोनोमिक्स सिग्नल है।

जीडीपी आंकड़ों पर पीएम मोदी ने कहा, ''यह संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है और यह आंकड़े तब हैं, जब ग्लोबल ग्रोथ तीन फीसदी के आसपास है। जी-7 की इकोनॉमी डेढ़ फीसदी के आसपास है। एक समय था जब हमारे देश में हाई इनफ्लेशन को लेकर चिंता जताते थे, आज वे ही इनफ्लेशन लो होने की बात करते हैं। भारत की उपलब्धियां सामान्य बात नहीं है। यह फंडामेंटल चेंज है, जोकि बीते दशक में भारत लेकर आया है। यह बदलाव आशंकाओं के बादलों को हटाकर आकांक्षाओं के विस्तार का है और इसी वजह से भारत खुद भी ट्रासंफॉर्म हो रहा है और आने वाले कल को भी कर रहा है।''

'पूर्वी भारत में हो रहा अभूतपूर्व निवेश'

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हम लोग किस सोच के साथ काम कर रहे हैं। भारत के सामर्थ्य का बड़ा हिस्सा एक लंबे समय तक अनटैप्ड रहा है। जब देश के इस अनटैप्ड पोटेंशियल को ज्यादा अवसर मिलेंगे, पूरी ऊर्जा के साथ बिना किसी रुकावट के देश के विकास में भागीदार बनेंगे तो देश का कायाकल्प होना तय है। हमारा पूर्वी भारत, नॉर्थईस्ट, हमारे गांव, टियर-2 और टियर-3 शहर, नारी शक्ति, यूथ पावर, स्पेस सेक्टर कितना कुछ है, जिसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल पहले के दशकों में हो ही नहीं पाया। अब आज भारत इन अनटैप्ड पोटेंशियल को टैप करने के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पू्र्वी भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। हमारे गांव, छोटे शहर भी आधुनिक सुविधााओं से लैस हो रहे हैं। छोटे शहर स्टार्टअप्स, एमएसएमई के केंद्र बन रहे हैं।

भारतीय स्पेस सेक्टर का भी दिया उदाहरण

पीएम मोदी ने आगे कहा, ''जब नए अवसर बनते हैं, जब रुकावटें हटती हैं तो आसमान में उड़ने के लिए नए पंख भी लग जाते हैं। इसका एक उदाहरण भारत का स्पेस सेक्टर है। पहले इस सेक्टर में सरकारी नियंत्रण में ही था, लेकिन हमने इसमें रिफॉर्म किया और प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया। इसके नतीजे आज देश देख रहा है। अभी 10-11 दिन पहले हैदराबाद में स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। यह प्रावइेट स्पेस कंपनी है। यह कंपनी हर महीने एक रॉकेट बनाने की क्षमता पर काम कर रही है। कंपनी विक्रम-1 बना रही है। सरकार ने प्लेटफॉर्म दिया और भारत का नौजवान उस पर नया भविष्य बना रहा है। यही तो असली ट्रांसफॉर्मेशन है।''

