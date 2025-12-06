पहले बड़े फैसलों के पीछे होता था राजनैतिक स्वार्थ, लेकिन अब... पीएम मोदी ने बताया, क्या आए बदलाव

संक्षेप: पीएम मोदी ने कहा कि इसी साल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स, एक ऐसा कदम रहा, जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में भारत में आए बदलावों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक समय था, जब भारत में रिफॉर्म्स रिएक्शनरी होते थे, यानी कि बड़े फैसलों के पीछे या तो राजनैतिक स्वार्थ होता था या फिर किसी क्राइसिस को मैनेज करना होता था। लेकिन आज नेशनल गोल को देखते हुए रिफॉर्म होते हैं। टारगेट तय है। उन्होंने कहा, ''देश के हर सेक्टर में कुछ न कुछ बेहतर हो रहा है। हमारी गति कॉन्स्टेंट है, डायरेक्शन कंसिस्टेंट है और हमारा इंटेंट नेशन फर्स्ट का है। 2025 का पूरा साल ऐसे ही रिफॉर्म का साल रहा है। सबसे बड़ा रिफॉर्म नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी का था। इसका असर क्या रहा, पूरे देश ने देखा।

उन्होंने आगे कहा, ''इसी साल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स, एक ऐसा कदम रहा, जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था। रिफॉर्म के इसी सिलसले को आगे बढ़ाते हुए अभी तीन-चार दिन पहले, स्मॉल कंपनियों की परिभाषा में बदलाव किया गया है। इससे हजारों कंपनियां आसान नियमों, तेज प्रक्रियाओं और बेहतर सुविधाओं के दायरे में आ गई हैं। हमने करीब 200 प्रोडक्ट कैटेगरीज को मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल के ऑर्डर से बाहर कर दिया है। आज के भारत की यह यात्रा सिर्फ विकास की नहीं है। यह सोच में बदलाव की भी यात्रा है।''