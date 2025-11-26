शौक बड़ी चीज है... 1.17 करोड़ में खरीदा देश का सबसे महंगा गाड़ी नंबर HR 88B8888, बना रिकॉर्ड

संक्षेप: आज बुधवार को ऑनलाइन नीलामी में एचआर 88B8888 नंबर प्लेट के लिए 45 लोगों ने आवेदन किया था। जब बोली शुरू हुई थी तो इस नंबर प्लेट के लिए केवल 50,000 रुपये मांगे गए थे। दोपहर 12 बजे तक यह बोली 88 लाख रुपए पर थी।

भारत में वीआईपी नम्बरों की दीवानगी हमेशा से रही है। अक्सर लोग अपनी गाड़ी, टू व्हीलर के लिए किसी खास सीरीज के नम्बर के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। जितनी गाड़ी की कीमत होती है, उससे कहीं ज्यादा कीमत वीआईपी नम्बरों के लिए शान से लोग चुका भी देते हैं। बुधवार को हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जहां वीआईपी नंबर प्लेटों की ऑनलाइन नीलामी में एक नया रिकॉर्ड बना। फैंसी नंबर एचआर 88B8888 ने बोली के दौरान 1.17 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया। यह अब तक का देश का सबसे महंगा नंबर है। एचआर 88 कुंडली सोनीपत का नम्बर है। इसे किसने खरीदा है, अभी उस शख़्स के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।

50,000 रुपये से शुरू हुई बोली 1.17 करोड़ रुपए पर पहुंची हरियाणा में हर हफ्ते फैंसी नंबर प्लेटों की नीलामी ऑनलाइन पोर्टल फैंसी डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर होती है। शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक लोग अपनी पसंद का नंबर चुनकर आवेदन करते हैं। इसके बाद बुधवार शाम 5 बजे तक ऑनलाइन बोली चलती है और उसी दिन नीलामी का परिणाम घोषित किया जाता है। 4500 रुपए में वीआई पी नंबर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। लोग अलग-अलग नंबर के लिए ऑनलाइन बोली लगाते हैं।

बुधवार को ऑनलाइन नीलामी में एचआर 88B8888 नंबर प्लेट के लिए 45 लोगों ने आवेदन किया था। जब बोली शुरू हुई थी तो इस नंबर प्लेट के लिए केवल 50,000 रुपये मांगे गए थे। दोपहर 12 बजे तक यह बोली 88 लाख रुपए पर थी। शाम 5 बजे बोली खत्म होते-होते कीमत 1.17 करोड़ रुपए पर पहुंच गई और यह देश का अब तक का सबसे महंगा नंबर बन गया।

पूरी नम्बर प्लेट में 8, इसलिए है खास 8888 ये चार अंकों का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो वीआईपी नंबरों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पैटर्न में से एक है। एचआर 88B8888 में बी भी 8 जैसा दिखता है। इस तरह पूरी नम्बर प्लेट में 8 नंबर लगातार दिखाता है, जिससे इसकी प्रीमियम वैल्यू और बढ़ जाती है। यही वजह है कि लोग इस नम्बर के लिए उतावले हुए और नीलामी करोड़ रुपये से पार हो गई।

केरल के वेणु गोपालकृष्णन के पास थी सबसे मंहगी नंबर प्लेट हरियाणा से पहले सबसे मंहगी नंबर प्लेट का खिताब केरल के एक शख्स के पास था। इसी साल अप्रैल में वेणु गोपालकृष्णन ने 45.99 लाख रुपये देकर तब तक की सबसे महंगी नंबर प्लेट खरीदी थी। उन्होंने यह नंबर अपनी लैंबॉर्गिनी उरूस के लिए खरीदा था। गोपालकृष्णन की प्लेट का नंबर केएल 07 डीजी 0007 था। इस नंबर के लिए बोली 25,000 रुपये से शुरू हुई थी।