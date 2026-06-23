जकात के नाम पर उगाही! कश्मीर में इस्लाम के चंदे को कैसे बना दिया गया आतंक का 'फंडिंग टूल'?

पूर्व आतंकी मुश्ताक अहमद और NIA की जांच में बड़ा खुलासा। कश्मीर में इस्लाम के पवित्र चंदे 'जकात' और फर्जी NGOs के नाम पर आए विदेशी डॉलर से कैसे पाला गया आतंकवाद? जानिए टेरर फंडिंग का पूरा सच।

इस्लाम में 'जकात' को धर्म के पांच मुख्य स्तंभों में से एक माना गया है। इसका पवित्र उद्देश्य अपनी कमाई का 2.5 प्रतिशत हिस्सा निकालकर गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की मदद करना है। लेकिन, पिछले तीन दशकों में जम्मू-कश्मीर के भीतर इस पवित्र चंदे को जिस तरह से हाईजैक किया गया, वह इंसानियत और धर्म दोनों के नाम पर एक भद्दा मजाक है। सरहद पार बैठे आकाओं, अलगाववादी नेताओं और आतंकी गुटों ने मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया, जहां अरब देशों से आने वाला 'जकात' का करोड़ों डॉलर और आम कश्मीरियों से की गई उगाही का पैसा अस्पतालों या स्कूलों में नहीं, बल्कि हथियारों, पत्थरबाजी और आतंकियों की अय्याशी में झोंका गया।

इस खौफनाक 'टेरर फंडिंग' नेटवर्क का विस्तार से भंडाफोड़ यूट्यूबर प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट में पूर्व आतंकी और बाद में भारतीय सेना के 162 TA बटालियन के अहम ऑपरेटिव रहे मुश्ताक अहमद भट ने किया है। मुश्ताक खुद 90 के दशक में हिजबुल मुजाहिदीन के लिए दक्षिण कश्मीर में आतंक का 'फाइनेंसर' रह चुका है। उसने इस पॉडकास्ट में यह कुबूल किया है कि कैसे जकात और चंदे के नाम पर विदेशी डॉलर मंगवाए जाते थे और उसका इस्तेमाल कश्मीर को अस्थिर करने के लिए होता था। मुश्ताक के मुताबिक, जकात का यह 2.5% हिस्सा दुनिया भर से आता है और यह इतना बड़ा फंड है जो कई देशों की इकॉनमी से भी ज्यादा है। लेकिन इसका फायदा आम कश्मीरी को मिलने के बजाय अलगाववादी नेताओं और आतंकी कमांडरों की तिजोरियां भरने में हुआ।

भट ने पॉडकास्ट में कहा, "हमारे मजहब में इस्लाम के पांच स्तंभ हैं- कलमा, रोजा, नमाज, जकात और हज। इनमें से यह जो चौथा पिलर है 'जकात', इसका नियम है कि अगर आपने 1 लाख रुपये कमाए हैं, तो उसमें से 2.5% यानी 2,500 रुपये आपको दान करने हैं। सबसे पहले आपको अपने रिश्तेदारों में देखना है कि कौन गरीब है, कौन बीमार है। अगर वहां कोई नहीं है, तो पड़ोस में देखें, फिर मोहल्ले में, गांव में या शहर में जाएं। या फिर किसी ऐसे अदारे (संस्था) के पास जमा करें जो खुद ब खुद जरूरतमंदों के लिए काम करे। लेकिन यह टेररिज्म तब तक बंद कहां होगा, जब तक आपने इसी 'जकात' को किसी और चीज के लिए कन्वर्ट कर दिया? आपने आतंकवाद के लिए इस्लाम का सहारा लिया है। इस्लाम का चौथा पिलर आपको गरीबों की मदद करने की टीचिंग दे रहा है, लेकिन इसी 2.5% को डाइवर्ट किया जा रहा है।"

पर्दे के पीछे एनजीओ और एंबेसी का खौफनाक खेल मुश्ताक के खुलासे इस बात की तस्दीक करते हैं कि आतंक का सारा खेल 'हवाला' और फर्जी चैरिटी संस्थाओं (NGOs) के जरिए खेला जाता रहा। विदेशी एंबेसियों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए 'टीकाकरण', 'पब्लिक हेल्थ' या 'शिक्षा' के नाम पर करोड़ों रुपये भारत लाए जाते थे। कागजों पर यह पैसा जरूरतमंदों के लिए होता था, लेकिन असल में यह पैसा टेररिस्ट नेटवर्क्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) तक पहुंचाया जाता था। यही एनजीओ आतंकियों के मारे जाने पर उनके परिवारों को 'बलिदान' के नाम पर पैसा देते थे, जिससे घाटी के युवाओं में यह संदेश जाए कि भारत उनका दुश्मन है और पाकिस्तान उनका हमदर्द।

कश्मीर में कहां से आता था पैसा? पूर्व कमांड भट ने आगे कहा, "यह 2.5% (जकात) पूरे अरब देशों से आता है। जो रातों-रात बड़ी-बड़ी मस्जिदें बनती हैं, कहते हैं कि कुवैत से, कतर से यह 2.5% आया है। जबकि असल बात यह है कि आप जकात के पैसे से मस्जिद भी नहीं बना सकते; यह अलाउड ही नहीं है! यह पैसा बीमारों के लिए, गरीबों के लिए और अस्पतालों के लिए है। इस्लाम ने 2.5% देना कंपलसरी रखा है, और इसी कंपलसरी फंड को ये लोग दूसरे साइड (हवाला और आतंक में) डाइवर्ट करते हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि यह 2.5% कितना बनता है। यह इतना बड़ा फंड है कि हमारे इंडिया की, चाइना की, अमेरिका की और चार-पांच अन्य बड़े मुल्कों की जितनी भी इकॉनमी है, उससे चार गुना ज्यादा यह 2.5% बनता है। और यही 2.5% आज दुनिया में 'फितना' (गलत काम और अशांति) का सबसे बड़ा कारण है। पाकिस्तान के पूरे मिनिस्टर इसी जकात के पैसे पर पलते हैं। हाजियों के नाम पर या कुर्बानी के नाम पर जो पैसा जमा होता है, उसमें भी बड़ा घोटाला है। ये पैसा गरीब मुल्कों को जाना चाहिए, लेकिन इसमें पाकिस्तान को भी अपना हिस्सा मिलता है। यह खरबों डॉलर होता है, लेकिन पाकिस्तान यह पैसा किस गरीब को देता है? कौन से मुफ्त इलाज के अदारे पाकिस्तान ने खोले हैं? यह पूरा निजाम इसी पैसे पर चलता है और इसी से यह सारी अशांति फैलाई जाती है।"

आतंकी गुटों में पैसों की बंदरबांट और गैंगवार 90 के दशक में जब कश्मीर में आतंक चरम पर था, तब हर आतंकी गुट (हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ, अल-जिहाद आदि) ने कश्मीरियों से खुलेआम 'चंदा' वसूलना शुरू कर दिया था। 10 हजार रुपये की रसीदें थमाकर जबरन उगाही की जाती थी। यह फंडिंग इतनी भारी भरकम थी कि पैसों और वर्चस्व को लेकर खुद इन आतंकी गुटों के बीच खूनी गैंगवार होने लगे। 'मुजाहिद' होने का दावा करने वाले ये लोग असल में जकात के पैसों से आलीशान संपत्तियां बना रहे थे।

ताजा हकीकत: एनआईए की कार्रवाई में खुल रही परतें मुश्ताक द्वारा पॉडकास्ट में बताई गई 90 और 2000 के दशक की यह कहानी आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है, जिस पर अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जोरदार चोट कर रही हैं। हालिया वर्षों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा कश्मीर में की गई ताबड़तोड़ कार्रवाइयां इस 'जकात और एनजीओ फंडिंग' मॉडल की पोल खोलती हैं।

अपडेटेड जांच रिपोर्टों के अनुसार, एनआईए ने फलाह-ए-आम ट्रस्ट, जेके यतीम फाउंडेशन, जेकेसीसीएस और साल्वेशन मूवमेंट जैसे दर्जनों तथाकथित कल्याणकारी एनजीओ पर छापे मारे हैं। जांच में यह ठोस रूप से साबित हुआ है कि इन ट्रस्टों ने देश-विदेश से चैरिटी और 'जकात' के नाम पर भारी फंड इकट्ठा किया और फिर हवाला व कैश कूरियर के जरिए इस पैसे का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों और आतंकवाद को पालने-पोसने में किया। हाल ही में एनआईए ने जेकेसीसीएस से जुड़े खुर्रम परवेज जैसे लोगों को इसी आरोप में गिरफ्तार किया है कि उन्होंने विदेशी चैरिटी के पैसों का इस्तेमाल घाटी में अशांति फैलाने के लिए किया।

सख्त ऑडिट और जवाबदेही दशकों तक कश्मीर की स्थापित राजनीतिक पार्टियों और अलगाववादियों (हुर्रियत) ने इस फंडिंग नेक्सस पर जानबूझकर आंखें मूंदे रखीं, क्योंकि डिस्टर्बेंस (अशांति) उनके सियासी वजूद के लिए मुफीद थी। लेकिन 2019 के बाद से बदले हालात और सुरक्षा एजेंसियों के सख्त पहरे ने इस टेरर फंडिंग की कमर तोड़ दी है।